"Обіграли" почесну подяку від ФСБ: дотепне фото з кабінету високопосадовця Хабаровська

Одне з HUMINT-джерел високого рівня поділилося дотепним фото з кабінету одного з високопосадовців ФСБ Хабаровська. Шпигун проник всередину кімнати та "підправив" подяку належним чином.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на InformNapalm.

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Шпигун проник у кабінет та залишив кілька "сюрпризів"

Так, інсайдер додав до почесної подяки від Першого заступника Директора – керівника прикордонної служби ФСБ генерал армії Кулішова, – папірці з написами "Путин х**ло" та "Слава РДК!".

Як наше HUMINT джерело потрапило в кабінет високопосадовця ФСБ Хабаровська і в якому статусі (ревізора, гостя, начальника, підлеглого і т.д.) ми розкривати не будемо, щоб не надавати зайвих зачіпок,

– додали в InformNapalm.

Публікація цієї фотографії була узгоджена з джерелом і є його власною ініціативою – той бажав полоскотати нерви "колег".

Як тепер виглядає грамота високопосадовця ФСБ / фото InformNapalm

Саме це HUMINT-джерело високого рівня повідомило, що Кремль дав ФСБ вказівку влаштувати показові теракти "під чужим прапором" в декількох віддалених регіонах Росії під час парадів на 9 травня. Міжнародні партнери були попереджені про можливі провокації.

"А це вже відібрало у Москви головний козир неочікуваності. І тепер будь-які подібні події, які можуть відбутись 9 травня в регіонах Росії, будуть розглядатись крізь призму заздалегідь наданих попереджень", – пише InformNapalm.