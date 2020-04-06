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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Вікторія Войціцька
      Народна депутатка України 8-го скликання Верховної Ради

      Подякуймо Ахметову: чому тарифи на електроенергію знову ростуть

      -
      Рінат Ахметов / LIGA.net

      Ринат Ахметов тільки завдяки березневому зростанню ціни на електроенергію за один місяць "відбив" усю суму, яку виділяв на боротьбу з коронавірусом.

      Україна входить у важкі часи, підприємства закриваються, люди втрачають роботу. У світі відбувається різке падіння цін на енергоресурси: нафта, газ і вугілля.

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      Це потягнуло за собою зниження цін на електроенергію. І тільки в Україні навіть під час кризи, епідемії та карантину відбулося зростання ціни електроенергії.

      Це саме те, що там довго та агресивно лобіювала компанія ДТЕК Рината Ахметова, бажаючи зберігати монопольне становище та монопольні надприбутки за рахунок усіх інших українців.

      Державне підприємство "Оператор Ринку" опублікувало сьогодні дані по ціні електроенергії за березень: в Об'єднаній енергетичній системі (ОЕС) України ціна електроенергії у березні зросла на 11,24%.

      Загалом вже очевидно, що для усіх непобутових споживачів тарифи на електроенергію за березень зростуть не менше, ніж на 12–15%.

      Але найбільш сильним ударом по українській економіці став значний стрибок ціни, що відбувся у кінці березня.

      В останні дні березня на "ринку на добу наперед" ціна стрибнула на 22%. А відносно середньої ціни лютого таке зростання склало аж 37% і це й той час, коли у Європі ціни на електроенергію знижувалися.

      І тільки у Бурштинському енергоострові, де була надвисока ціна, відбулося зниження на 5,44%.

      У Європі у зв'язку з економічним уповільненням, зниженням попиту та гострою конкуренцією на ринку відбувалося зниження цін практично на всі енергоресурси, включаючи електроенергію.

      Станом на сьогодні в Україні на "ринку на добу наперед" ціна електроенергії на 35–135% вища, ніж у сусідніх європейських країнах.

      Ще більш показова ситуація у країнах північної Європи, у зоні так званого Nord Pool. Щодо північноєвропейських країн ціни в Україні є вищими на 700 – 900%!

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      Така ситуація пояснюється тим, що у Європі працюють високотехнологічні компанії, а також наявністю вільного відкритого та висококонкурентного ринку.

      Між собою конкурують різні виробники з різних країн, ніхто не має монопольного становища, відбуваються перетоки електроенергії між різними країнами.

      Таким чином, агресивний політичний лоббізм ДТЕКу Ахметова знову приніс очікувані та логічні результати: біржова ціна електроенергії в Україні стала найвищою у Європі, а може і у всьому світі. Першими це на собі відчують непобутові споживачі: школи, дитячі садочки, лікарні, військові частини, водоканали, заводи, фабрики тощо.

      Це означає інфляцію, здорожчання всіх товарів та послуг, зниження конкурентоспроможності української економіки на зовнішніх ринках. З часом таке підвищення тарифів, безумовно, докотиться і до населення.

      І ця ситуація найбільш показовий лакмусовий папірець, як поведе себе уряд, як покаже свою незалежність від олігархів та олігархічних монополій.

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      Або ж як пояснить, що у всьому світі електроенергія дешевшає, а в Україні навпаки дорожчає?

      А Ринат Ахметов тільки завдяки березневому зростанню ціни електроенергії повністю лише за один місяць "відбив" всю суму, яку виділяв на боротьбу із коронавірусом.

      Така "благодійність" обходиться Україні та українцям надто дорого, тому ми не можемо собі такого дозволити.

      Джерело: Українська правда

      Автор: Вікторія Войціцька
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Ринок електроенергії Електроенергія Тарифи Рінат Ахметов Публікації Новини політики
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