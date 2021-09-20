Подякуйте, що знайшли гроші, – Марченко про перепис населення

Перепис населення в Україні відбудеться у 2023 році. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що для цього виділять мінімум 400 мільйонів гривень.

Міністр зазначив, що ці гроші стануть початком перепису, який здійснюватимуть за допомогою електронних засобів. Загалом у держбюджеті на 2023 рік передбачили 1,7 мільярда гривень у випадку, якщо ухвалять "ресурсний" законопроєкт і 400 мільйонів гривень, якщо за нього не проголосують.

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"Подякуйте, що знайшли гроші на перепис населення у 2023 році. 400 мільйонів гривень – це початок процесу, який здійснюватиметься за допомогою електронних засобів перепису", – сказав Марченко.

Якщо потрібно його дофінансувати, то ми це зробимо,

– додав міністр.

Що відомо про "ресурсний" законопроєкт

Верховна Рада 1 липня 2021 року схвалила документ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Його називають "ресурсним".

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Документ не подобається низці бізнес-асоціацій.

Перепис населення в Україні