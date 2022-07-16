Поганий прецедент для ЄС, – Ауштрявічюс про дозвіл транзиту військових товарів до росії

Євросоюз зосереджений у підтримці України, але водночас сам йде на те, аби санкції були м'якші. Все це відбувається через тиск та шантаж з боку росії, який, вочевидь, діє.

Про це 24 каналу розповів депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічус. Він також зазначив, що Калінінградська область "нафарширована" військовими частинами, а деякі із цих частин вже чинять злочини в Україні.

Читайте також ЄС витратив більше на нафту та газ з росії, ніж надіслав Україні на допомогу, – Лінкявічюс

"Чому ми, знаючи про це, маємо схилити голову і шукати більш зручні рішення для калінінградців. Вони повинні відчувати на собі всі наслідки накладання санкцій точно так само, як і вся росія", – говорить євродепутат.

Пятрас Ауштрявічус підкреслює, що не розуміє, чому саме мешканці Калінінградської області повинні отримувати ті товари, які є під забороною, знаючи, що вони є частиною агресії проти України.

Такі рішення завдають великого удару моральним принципам ЄС. Тобто, ми кажемо одне, а робимо зовсім інше. Це прецедент із дуже поганим виходом, особливо для Євросоюзу,

– переконаний євродепутат.

Питання транзиту через територію Литви, це питання суверенітету і я б не торгував нашою цілісністю, а рішення про поставки санкційних товарів не відповідає національним інтересам Литви, резюмує литовський депутат.

Євродепутат Пятрас Ауштрявічус про непослідовність ЄС щодо санкцій: дивіться відео

Санкції проти росії починають слабшати або видозмінюватися

Таке рішення прийняли у США, відтак дозволили укладати угоди щодо добрив і ліків, а також послабили санкції для 2 російських компаній.

Тепер росія знову може заключати угоди, пов'язані з сільськогосподарськими товарами, ліками, медичними пристроями та препаратами.

Ці угоди стосуються виробництва, продажу або транспортування сільськогосподарських товарів. Також обладнання, ліків, медичних виробів, запасних частин та комплектуючих для медичних виробів та інше.

Схожу позицію зайняли і у ЄС, там пропонують дозволити транзит до Калінінградської області певних товарів. Все б нічого, якби не мовилось про дозвіл на поставку товарів військового призначення.

Детальніше про санкції щодо росії