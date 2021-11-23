На погашення боргу перед "Газпромом": Молдова направить майже 80 мільйонів доларів

Молдова вирішила погасити борг перед російським "Газпромом", аби не допустити припинення поставок газу. На це уряд виділить майже 80 мільйонів доларів.

Таку інформацію озвучив віцепрем'єр-міністр Молдови Андрій Спину на пресконференції.

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Звідки Молдова візьме гроші

За його словами, влада Молдови виділить майже 80 мільйонів доларів з грошей, які були передбачені для збільшення статутного капіталу підприємства Energocom.

Ми внесли поправки до бюджету і виділили для Energocom приблизно 2 мільярди леїв для збільшення статутного капіталу... Ще 1,4 мільярда залишилося,

– заявив Спину.

Що цьому передувало

Напередодні "Газпром" висунув ультиматум Молдові та пригрозив припинити постачання газу протягом 48 годин, якщо Кишинів не сплатить вже поставлене паливо.

Молдавська сторона пояснила, що в "Молдовогазі" виник дефіцит платіжного балансу через зростання ціни на газ у 2021 році, оскільки до жовтня він закуповувався по 126,7 долара за тисячу кубометрів, а в жовтні його вартість зросла до 800,62 долара.

Наприкінці жовтня Молдова та Росія підписали газовий договір на 5 років. Згідно з ним, ціна російського газу для Молдови становитиме близько 450 доларів за тисячу кубометрів.

Зауважимо, що раніше влада Молдови була змушена ввести у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада. Все через те, що у країні виник дефіцит природного газу у сховищах.