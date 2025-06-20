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24 Канал Новини України Київ накриє негода: коли чекати погіршення погоди
19 червня, 15:51
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Київ накриє негода: коли чекати погіршення погоди

Дмитро Усик
Основні тези
  • 20 червня в Києві очікуються сильні пориви вітру 15-18 м/с, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.
  • Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вночі без опадів, вдень можливий невеликий дощ, температура в Києві вдень +16…+18.
  • КМДА рекомендує закрити вікна, прибрати предмети з балконів, триматися подалі від рекламних щитів і дерев, не паркувати автомобілі під ними.

До Києва підступає негода. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру вже 20 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у столиці 20 червня

20 червня в Києві та області очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, 
– пишуть в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області / Укргідрометцентр

Загалом у регіоні буде хмарно, але з проясненнями. Вночі без опадів, однак вдень варто підготуватися до невеликого короткочасного дощу.

Температура вночі в області складатиме +8…+13, вдень позначки покажуть +15…+20. У Києві вночі +11…+13, вдень температура не перевищуватиме +16…+18.

На тлі погіршення погодних умов у КМДА дали кілька порад, яких варто дотримуватися у вітряні дні:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
     