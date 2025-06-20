Київ накриє негода: коли чекати погіршення погоди

До Києва підступає негода. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру вже 20 червня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у столиці 20 червня

20 червня в Києві та області очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– пишуть в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області / Укргідрометцентр

Загалом у регіоні буде хмарно, але з проясненнями. Вночі без опадів, однак вдень варто підготуватися до невеликого короткочасного дощу.

Температура вночі в області складатиме +8…+13, вдень позначки покажуть +15…+20. У Києві вночі +11…+13, вдень температура не перевищуватиме +16…+18.

На тлі погіршення погодних умов у КМДА дали кілька порад, яких варто дотримуватися у вітряні дні: