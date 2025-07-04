Більшу частину України накриє негода: синоптики опублікували попередження
- За прогнозами синоптиків, 5 липня вночі більшість областей України накриє негода з грозами, шквалами та можливим градом.
- Укргідрометцентр попереджає про жовтий рівень небезпечності, що може ускладнити роботу підприємств та рух транспорту.
Вночі в суботу, 5 липня, більшість областей України накриє негода. Синоптики прогнозують грози, шквали та місцями навіть град.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
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Якою буде погода в Україні 5 липня
За даними Укргідрометцентру, вночі грози прогнозуються на півночі країни, у Харківській області та більшості центральних регіонів.
Удень негода переміститься на південний схід і схід України. Місцями можливі град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– йдеться в повідомленні.
До слова, раніше Укргідрометцентр повідомляв, що липень – це місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також періодами жаркої посушливої погоди.
За прогнозом синоптиків, середня місячна температура передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.