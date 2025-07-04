Більшу частину України накриє негода: синоптики опублікували попередження

Вночі в суботу, 5 липня, більшість областей України накриє негода. Синоптики прогнозують грози, шквали та місцями навіть град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні 5 липня

За даними Укргідрометцентру, вночі грози прогнозуються на півночі країни, у Харківській області та більшості центральних регіонів.

Удень негода переміститься на південний схід і схід України. Місцями можливі град та шквали швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Синоптики також попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– йдеться в повідомленні.

Які області України накриє негода / Фото: Укргідрометцентр

До слова, раніше Укргідрометцентр повідомляв, що липень – це місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також періодами жаркої посушливої погоди.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.