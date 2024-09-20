Чому погіршилось повітря у Києві і наскільки критичні показники: все, що відомо станом на зараз

У Києві значно погіршився стан повітря, громадян закликали утриматися від провітрювання приміщень та обмежити тривале перебування на вулиці.

Що відомо про причини забруднення, наслідки та рекомендації станом на зараз, розповідає 24 Канал.

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Київ очолиі рейтинг найбрудніших міст світу

За даними IQair, Київ перемістився на першу сходинку рейтингу IQair найбрудніших міст світу. Наразі показник забруднення – 176. Станом на 7 ранку, столиця перебувала на 2-му місці.

Зауважте. Концентрація забруднювальних часток у столиці, за даними сервісу, у 18,3 раза перевищує встановлену ВООЗ нормуя.

Станом на 11:00 Київ знову опустився на 2-гу сходинку рейтингу. Гірше повітря має лише місто Каїр у Єгипті, де "фіолетовий" рівень забруднення повітря.



Скриншот IQAir

На карті застосунку "Київ цифровий" також фіксують, що стан повітря шкідливий практично у всіх районах міста. Киянам навіть почали надходити повідомлення з попередженням і рекомендаціями.



Стан повітря шкідливий у всіх районах столиці / Скриншот

Важливо! Жителів Києва закликали не виходити зайвий раз на вулицю, відмовитися від фізичної активності на відкритому повітрі, а також пити більше води, адже вона насичує киснем і сприяє очищенню від шкідливих речовин.

Чи погіршився радіаційний фон

За даними Укргідрометцентру, накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери сприяє слабкий північний, північно-східний вітер. Однак, радіаційний фон – у нормі.

Чому погіршилось повітря в Києві

Влада Києва повідомила, що погіршення якості повітря може бути пов'язано із пожежами в області, зокрема у Вишгородському районі.

Водночас Столичний лісовий офіс зазначив, що на Київщині ліквідовані усі пожежі на підконтрольних їм територіях, тому це не може бути причиною смогу. Проте не виключено займання на ділянках інших лісокористувачів поблизу столиці. Фахівці також припустили, що ситуація має покращитися за декілька годин.

Міндовкілля повідомило, що якість повітря погіршилася, бо є горіння торф'яників, інших екосистем й осінні перепади температур.

За даними ДСНС, задимлення виникло через зміну напрямку вітру й незначні осередки пожеж в екосистемах. Зокрема, на торфовищах і відкритих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Важливо! На території України рятувальники ліквідовують 21 масштабну пожежу в екосистемах загальною площею близько 2 200 га.

Що кажуть екологи

Одна з причин забруднення повітря у Києві – літній стан погоди. За відсутності вітру та сонячної погоди забрудники накопичуються над містом, прокоментував 24 Каналу еколог Олександр Соколенко ще 15 вересня, коли стан повітря погіршився вперше.

Також, за словами еколога, причиною можуть бути лісові пожежі та підпали полів, – всі ці локальні пожежі зафіксовано на схід від Києва. Через південно-східний вітер задимлення і потрапляє до столиці та сильніше відчувається на лівобережжі, а також у Броварах та Борисполі.

На північ Київщини також заходить задимлення з Сумщини та Чернігівщини – там горять ліси, зокрема через бойові дії, додав Соколенко.

Важливо! Еколог не вважає рівень задимленості, що спостерігався у Києві 15 – 16 серпня, критичним.

Олександр Соколенко порівнює нинішнє задимлення із наслідками пожежі в Чорнобилі у 2020 та 2022 роках – тоді була "просто жахлива ситуація". Зараз такого немає, запевняє експерт.

Як це може вплинути на самопочуття

Якщо вдихати смог, може виникнути пирхота (дертя в горлі), кашель, утруднене дихання, запаморочення й головний біль, нудота й блювання, пояснили у Центрі громадського здоров'я.

Водночас лікарка, пульмонолог, алерголог, кандидатка медичних наук Майя Руселевич у коментарі 24 Каналу пояснили небезпеки забрудненого повітря для здоров'я людей дещо детальніше. Вона наголосила, що до складу диму від спалювання сухої рослинності та її залишків входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Ба більше, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найбільш токсичних для людини речовин.

Шкідливі частинки із забрудненого повітря можуть проникати глибоко в легені та потрапляти в кровотік. Вони можуть викликати запальний процес у дихальних шляхах, провокувати погіршення функції легенів, посилювати симптоми астми, хронічного бронхиту. Також підвищуються ризики розвитку серцево-судинних захворювань,

– зазначила Майя Руселевич.

Як захиститись

Лікарка радить носити маски – ті, які фільтрують частинки N95, F2 – вони здатні зменшувати кількість дрібних частинок, які можуть потрапляти у дихальні шляхи.

У приміщеннях закривати вікна, двері. Під час сильного задимлення – особливо, аби уникнути потрапляння забрудненого повітря всередину.

А також використовувати повітряні фільтри, очищувачі повітря в приміщеннях. Це допоможе зменшити концентрацію забруднюючих частинок у повітрі. І пити багато води.