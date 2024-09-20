Не лише Київщина: густий дим також фіксують в інших областях

У ніч на 20 вересня у Києві різко погіршився стан повітря. На жаль, до столиці доєдналися ще декілька регіонів.

Серед них Житомирщина, Харківщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина. Мешканцям цих областей рекомендують уникати прогулянок та провітрювання приміщень, передає 24 Канал.

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Яка ситуація зі станом повітря у містах України

Так, у Житомирі фіксують погіршення якості повітря. Вранці там було визначено червоний (4) рівень забруднення. Наразі ситуація дещо покращилася.

Довідково. 4 категорія якості повітря є несприятливою для чутливих до забруднення повітря груп населення.

Місцеві ЗМІ кажуть, що ймовірною причиною погіршення повітря є пожежі в екосистемах Житомирщини.

Якість повітря у Житомирі: дивіться на карті

Про значну задимленість та запах гару у громаді також повідомила Балаклійська МВА.

Причиною цього стала лісова пожежа, що виникла поблизу цементного заводу у Високобірському лісництві,

– уточнили там.

Про забруднення повітря також повідомила Ніжинська міська рада. Там погіршення якості повітря пов'язане із пожежами в екосистемах району та загалом Київщини і Чернігівщини.

У місті найвищий рівень забруднення – небезпечний.

Забруднення повітря у Ніжині: дивіться на карті

У Дніпрі також повідомляють, що із самого ранку 20 вересня у місті фіксують смог, а місцеві жителі скаржаться на печіння у носі та горлі, їдке повітря. Кажуть, причиною міг стати Дніпровський коксохімічний завод. Деякі датчики якості повітря показують жовтий рівень забруднення.

Довідково. Жовтий рівень забруднення вказує на прийнятну якість повітря, але для чутливих до забруднення повітря людей може існувати помірний вплив на здоров'я.

Забруднення повітря у Дніпрі: дивіться на карті

Поганий стан повітря також у Конотопі, Луцьку та інших містах України.

Актуальний стан повітря в Україні: дивіться на карті

Мешканців регіонів, де погіршилася якість повітря закликають: