Прогноз погоди на 1 серпня: на заході грози та похолодання, а на сході спека до +34
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 1 серпня, буде прохолодною та дощовою у західних та частині північних регіонах. Натомість схід, центр та південь будуть насолоджуватися сонечком та відсутністю опадів.
Справжня спека буде на Східній та Південній Україні. Там стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів.
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На заході України очікується невелике похолодання. Температура повітря там впаде до +27...+29 градусів. Синоптики прогнозують зливи, град з грозами, а також шквальні пориви вітру 15 – 24 метри на секунду. На сході ж спека не відступатиме. Там очкують +32...+34 градуси та ясну погоду. Опадів не прогнозують.
У частині північних областей також вируватиме негода. Дощі та грози слід чекати мешканцям Житомирщини, Київщини та Чернігівщини. Стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів. У південних регіонах місцями буде хмарно, але опадів не буде. Повітря там прогріється до +32...+34 градусів.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень падатиме дощ із грозою. Температура повітря становитиме +29...+31 градус.
Прогноз погоди у містах України на 1 серпня
Ужгород – +31...+33
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +29...+31
Одеса – +32...+34
Миколаїв – +32...+34
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +32...+34
Черкаси – +32...+34
Чернігів – +28...+30
Суми – +30...+32
Полтава – +32...+34
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +32...+34
Харків – +32...+34
Київ – +29...+31