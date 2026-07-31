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24 Канал Новини України Без опадів, але із сильною спекою до +37: прогноз погоди на 1 серпня
31 липня, 17:57
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Без опадів, але із сильною спекою до +37: прогноз погоди на 1 серпня

Дарія Черниш

У суботу, 1 серпня, в Україну надійде прогнозована раніше сильна спека. Загалом очікується погода без опадів та невелика хмарність.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку прогнозують погоду?

За прогнозом синоптиків, вітер у перший день серпня буде змінних напрямків, зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря становитиме +15…+20 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +27…+32 градусів. Найспекотніше буде у західних областях, де місцями прогнозують сильну спеку до +35…+37 градусів.

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +28…+30;
  • Ужгород +33…+35;
  • Львів +31…+33;
  • Івано-Франківськ +31…+33;
  • Тернопіль +29…+31;
  • Чернівці +32…+34;
  • Хмельницький +28…+30;
  • Луцьк +30…+32;
  • Рівне +31…+33;
  • Житомир +28…+30;
  • Вінниця +28…+30;
  • Одеса +25…+27;
  • Миколаїв +28…+30;
  • Херсон +28…+30;
  • Сімферополь +27…+29;
  • Кропивницький +29…+31;
  • Черкаси +27…+29;
  • Чернігів +26…+28;
  • Суми +24…+26;
  • Полтава +26…+28;
  • Дніпро +25…+27;
  • Запоріжжя +26…+28;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +25…+27;
  • Харків +24…+26.

Прогноз погоди на 1 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що наразі розрахунки та оцінки синоптиків не свідчать про передумови для похолодання найближчим часом. Тому, попередньо, на початку серпня по Україні прогнозують спекотну погоду.

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