Дощ, мокрий сніг та вітер: погода на 1 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні, 1 січня, буде дощовою, переважатиме плюсова температура повітря. Також на всій території буде вітер.
У деяких областях буде мокрий сніг. Порівняно з 31 грудня, погода буде на декілька градусів теплішою.
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Погода в регіонах України
У західному регіоні температура повітря у середньому буде +5...+7 градусів. Окрім того, у всьому регіоні дощитиме. Аналогічна погода буде також у центрі та у південних областях. Мокрий сніг буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччинні.
На Півдні країни також буде дощова погода. Температура там коливатиметься у межах +5...+7 градусів.
Протягом ранку та дня 1 січня волога повітряна маса переміщуватиметься у східному напрямку, поступово охопить усі центральні області, Південь та Схід України, а в західних та північних областях опади вдень стихнуть,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Окрім того, на всій території країни буде сильний вітер північно-західного напрямку, аж до штормових поривів.
У Києві в новорічну ніч йтиме дощ, проте вдень 1 січня опади будуть слабшими.
Окрім того, рятувальники попередили, що 1 – 4 січня на річках басейну Прип'яті через опади та сніготанення послабиться льодовий покрив.
Руйнування льоду призведе до підйомів рівнів води на 0,1 – 0,6 міліметра станом на 8 годину 31 грудня.
На окремих ділянках річок можливий вихід води на заплаву – 1 рiвень небезпеки, тобто жовтий,
– розповіли в ДСНС.
Погода в містах України 1 січня
Ужгород – +5...+7
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – -1...+1
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +4...+6
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +1...+3
Суми – +1...+3
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +1...+3
Луганськ – -2...-4
Харків – +1...+3
Київ – +4...+6
Прогноз погоди на 31 грудня / Карта Укргідрометцентру