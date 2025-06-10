Чи будуть зливи та грози, сильна спека в Україні найближчими днями

У частині областей України знову очікуються дощі. Також подекуди прогримлять грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Протягом 10 червня й уночі 11 червня буде переважно без опадів. Втім, удень середи у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій і Черкаській областях, 12 червня в Україні, крім Заходу, короткочасні дощі й подекуди грози.

У найближчі три доби вітер північно-західний. Сильні пориви не очікуються. Синоптики прогнозують 5 – 12 метрів на секунду.

До речі, спеки найближчими днями не буде. Уночі прохолодно, – лише +8 – +14 градусів. Удень +18 – +24. Лише Півдні та Сході вночі +16 – +22 градуси, вдень +23 – +29 градусів.

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Прогноз погоди на 10 – 12 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру