Прогноз погоди на суботу, 10 квітня: Україна насолоджуватиметься квітневим теплом

Погода в Україні у суботу, 10 квітня, буде справді весняною: теплою і сонячною. Опадів не прогнозують у жодній з областей.
Джерело:Укргідрометцентр
Найтепліше буде на Заході та у центральних регіонах. Там синоптики прогнозують до +13...+14 градусів. Трішки прохолоднішу погоду очікують на Півночі та Сході. Температура повітря прогріється лише до +12 градусів.
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Справжнім рекордсменом за найнижчою температурою стане місто Одеса. Там прогнозують лише до +10 градусів.
У Києві стовпчики термометра показуватимуть +11...+13 градусів.
Що каже синоптикиня Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко оголосила про настання в Україні справді квітневої погоди. Фахівчиня закликала людей вирватися зі своїх 4 стін.
Саме 10-11 квітня повсюди, в усіх частинах, в усіх куточках України світитиме сонце, буде суха погода (карта), а в середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12+18-ти,
– зауважила синоптикиня.
За словами Діденко, ночі все ще залишатимуться прохолодними. Тому з вечірніми провітрюваннями не варто легковажити.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 10 квітня
Ужгород – +12...+14
Львів – +11...+13
Івано-Франківськ – +11...+13
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Луцьк – +12...+14
Рівне – +11...+13
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +11...+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +10...+12
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
Київ – +11...+13