Прогноз погоди на суботу, 10 квітня: Україна насолоджуватиметься квітневим теплом

Погода в Україні у суботу, 10 квітня, буде справді весняною: теплою і сонячною. Опадів не прогнозують у жодній з областей.

Найтепліше буде на Заході та у центральних регіонах. Там синоптики прогнозують до +13...+14 градусів. Трішки прохолоднішу погоду очікують на Півночі та Сході. Температура повітря прогріється лише до +12 градусів.

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Справжнім рекордсменом за найнижчою температурою стане місто Одеса. Там прогнозують лише до +10 градусів.

У Києві стовпчики термометра показуватимуть +11...+13 градусів.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко оголосила про настання в Україні справді квітневої погоди. Фахівчиня закликала людей вирватися зі своїх 4 стін.

Саме 10-11 квітня повсюди, в усіх частинах, в усіх куточках України світитиме сонце, буде суха погода (карта), а в середовищі квітневих градусів нарешті прокинеться совість і вони досягнуть вдень +12+18-ти,

– зауважила синоптикиня.

За словами Діденко, ночі все ще залишатимуться прохолодними. Тому з вечірніми провітрюваннями не варто легковажити.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 10 квітня

Ужгород – +12...+14

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +12...+14

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +10...+12

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12

Київ – +11...+13



Прогноз погоди на 10 квітня / Карта Укргідрометцентру