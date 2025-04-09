Мокрий сніг та дощі, подекуди буде сильний вітер: прогноз погоди на 10 квітня

Погода в Україні у четвер, 10 квітня, буде щедрою на опади, здебільшого у вигляді мокрого снігу, також будуть дощі. Синоптики попереджають і про сильні пориви витру у частині регіонів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Зауважимо, що для деяких областей синоптики також обіцяють ожеледицю на дорогах, тому варто бути обачними.

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Якою буде погода 10 квітня

Укргідрометцентр повідомляє, що погоду в більшості областей України визначатимуть атмосферні фронти, що переміщуватимуться з країн Балтії. Тиск падатиме. Синоптики прогнозують помірний мокрий сніг на сході та південному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ.

Водночас уночі у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях без істотних опадів. У західних та місцями північних областях на дорогах буде ожеледиця. Вітер рухатиметься у південно-західному напрямку з переходом на північно-західний, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Вдень у західних Житомирській та Вінницькій областях можливі пориви від 15 до 20 метрів на секунду. Крім того, за даними Укргідрометцентру, над Україною пануватиме холодна повітряна маса. Вночі будуть заморозки у повітрі від 0 до 5 градусів, температура вдень буде від 1 до 4 градусів тепла.

Також на сході та південному сході країни очікується від 3 до 8 градусів тепла. В Карпатах синоптики обіцяють значний сніг, хуртовину. Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, вдень буде від 0 до 5 градусів морозу.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +1...+3;

Ужгород +3...+5;

Львів +1...+3;

Івано-Франківськ +1...+3;

Тернопіль +1...+3;

Чернівці +1...+3;

Хмельницький +1...+3;

Луцьк +1...+3;

Рівне +1...+3;

Житомир +1...+3;

Вінниця +1...+3;

Одеса +4...+6;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +5...+7;

Сімферополь +6...+8;

Кропивницький +2...+4;

Черкаси +2...+4;

Чернігів +1...+3;

Суми +1...+3;

Полтава +3...+5;

Дніпро +5...+7;

Запоріжжя +5...+7;

Донецьк +7...+9;

Луганськ +7...+9;

Харків +5...+7.



Прогноз погоди на 10 квітня / Карта Укргідрометцентру