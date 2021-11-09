Вночі буде морозяно, вдень – сонячно й холодно: прогноз погоди на 10 листопада

Погода в Україні у середу, 10 листопада, буде сонячною, однак прохолодною. Вночі щипатиме мороз, вдень повітря прогріється до +3...+8 градусів.

В Україну наближається зима – вдень температура повітря сягає все нижчих показників, а вночі країну накривають морози.

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Прогноз погоди в регіонах

Синоптики прогнозують на 10 листопада сонячний, однак прохолодний день. У середньому повітря погріється до +3…+8 градусів. Найсвіжіше буде на Сході – +3…+5 градусів, найтепліше на Заході – +7…+10 градусів.

Ніч буде морозяною у всіх областях, стовпчики термометрів опустяться до -1…-7 градусів.

Щодо опадів, то їх не прогнозують. За словами синоптикині Наталки Діденко, антициклон унеможливить опади в більшості країн Європи, зокрема й в Україні.

У Києві очікують суху та сонячну погоду, термометри показуватимуть +3…+5 градусів.

Погода в містах України 10 листопада

Ужгород – +7...+9

Львів – +7...+9

Івано-Франківськ – +7...+9

Тернопіль – +6...+8

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +7...+9

Рівне – +6...+8

Житомир – +5...+7

Вінниця – +5...+7

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +5...+7

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +4...+6

Суми – +3...+5

Полтава – +4...+6

Дніпро – +5...+7

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +3...+5

Луганськ – +3...+5

Харків – +3...+5

Київ – +3...+5



Прогноз погоди на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Антициклон (карта) загалом унеможливить опади в більшості країн Європи.

Дощі пройдуть лише на Середземномор'ї, а в скандинавських країнах – дощ із снігом (та ж карта).

Температура повітря в Україні найближчої ночі нагадає, що в нас все ж - попри народні нарікання на відсутність то зими, то весни, то осені, то літа - все ж зима можлива)

Стовпчики термометрів через прорив арктичної повітряної маси гухнуть до 3-8 градусів морозу. Карта 2.

Завтра вдень морозу не буде, проте все одно буде холодно, +3+8 градусів.

У південній частині та на Закарпатті - на кілька градусів все ж тепліше.

У Києві 10-го листопада передбачається суха погода, ще й сонячна.

Проте надходить пора легендарного стереотипу - "сонце світить, та не гріє" - завтра вдень максимально лише +3+5 градусів.

А найближчої ночі холодне повітря арктичного походження дмухне в столиці морозом, десь до -3-6 градусів.

До речі, про стереотипи.

Часто чую від різних людей таку дивну штуку -"сьогодні в Москві похолодало, завтра похолодає й у нас".

Мені зрозуміло походження такого стереотипу і, сподіваюсь, багатьом з вас також.

Він з'явився, коли нам у свідомість із усіх прасок постійно "пхали" Москву і все, що з нею пов'язане.

Тому в головах людей навіть атмосферні процеси перемішувались подібним ідеологічним чином.

Але атмосфері й тоді, й зараз, й, на щастя, завжди, чхати на людську недосконалість і подібні стереотипи.

Коли з районів Арктики проривається холодне сезонне повітря, воно приходить саме з районів Арктики.

Воно переміщується до нас географічно! з північного сходу.

На його шляху трапляються різні міста, містечка, села, озера, долини, ліси й галявини.

Не може з однієї точки в атмосферних масштабах щось кудись переміщуватися.

Москва перебуває на шляху ходу холодної маси північніше, тому арктичне вторгнення ця місцевість відчуває раніше.

Але в атмосферному масштабі місто Москва – мікроскопічна малозначуща точка, яка ніяк не може бути якоюсь прогностичною ознакою.

Тому такий стереотип некоректний і смішний.

Любіть географію, метеорологію, читайте хороші книжки, ніколи не піддавайтеся на сумнівні стереотипи і уважно стежте за уточненими прогнозами погоди)