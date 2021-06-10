Прогноз погоди на 11 червня: в Україні – грози та сильний вітер

Погода в Україні у п'ятницю, 11 червня, буде дощовою, однак теплою. Атмосферні фронти принесуть з собою дощі та грози в усі регіони країни.

Україну накриють грози

Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах +22...+26 градусів. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, грози та поривчастий вітер.

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Температура повітря по всій Україні буде однаковою. Відносно холоднішу погоду обіцяють на сході. Вітер в усіх регіонах буде поривчастим та дутиме з північного заходу зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Дощі почнуться ще з ночі і до кінця дня не припиняться.

У Києві стовпчики термометрів підіймуться до +23...+25 градусів. Мешканцям столиці радять брати з собою парасольки при виході з дому.

За словами синоптикині Наталки Діденко, найбільше сонця та найменше дощу буде на Київщині, Чернігівщині та у багатьох районах південної частини України.

Але все ж не забуваємо, що вже – літо і в цей період саме денним годинам притаманний стрімкий розвиток купчастих білих красивих хмар до грізних купчасто-дощових,

– розповіла Діденко.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 11 червня:

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +23...+25

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24...+26

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +22...+24

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +21...+23

Полтава – +22...+24

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +22...+24

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +23...+25



Прогноз погоди на 11 червня / Карта Укргідрометцентру