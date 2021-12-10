В Україні потеплішає: прогноз погоди на 11 грудня

Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплішою, ніж днями раніше. Вдень морозів не прогнозують у жодній області, а на Півдні температура повітря взагалі буде весняною. Щоправда, ситуацію псуватиме дощ.

Так, в Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. На Херсонщині та у Криму – ще тепліше, до +13.

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Що прогнозують синоптики

У Центрі та на Півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.

У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6. Однак найхолодніше буде на Заході – +2...+4. Вночі – мороз до -1 градуса.

У Києві – +6...+8 градусів. У столиці вдень та вночі йтиме дощ.

Очікуємо дощ та мокрий сніг

У суботу частину України накриють опади. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що територія країни перебуватиме у вологій повітряній масі. Тому й слід очікувати мокрого снігу та дощу. На Сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани. Дощитиме 11 грудня у центральних та північних регіонах.

Крім того, в Україні буде рвучкий вітер. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Погода у містах України 11 грудня

За словами Діденко, похолодання прийде в Україну на Андрія, тобто 13 грудня. Однак синоптикиня запевняє, що говорити про якісь серйозні морози поки що не варто.

Ужгород – +2...+4

Львів – +2...+4

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +2...+4

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +6...+8

Вінниця – +6...+8

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +6...+8

Суми – +4...+6

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +3...+5

Харків – +4...+6

Київ – +6...+8