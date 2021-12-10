В Україні потеплішає: прогноз погоди на 11 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 11 грудня, буде теплішою, ніж днями раніше. Вдень морозів не прогнозують у жодній області, а на Півдні температура повітря взагалі буде весняною. Щоправда, ситуацію псуватиме дощ.
Так, в Одеській та Миколаївській областях обіцяють до +12 градусів. На Херсонщині та у Криму – ще тепліше, до +13.
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Що прогнозують синоптики
У Центрі та на Півночі ситуація з погодою буде помірною – +6...+8 обіцяють як вдень, так і вночі. Щоправда, на Сумщині – холодніше.
У східних регіонах позначки на стовпчиках термометрів опускатимуться нижче. Наприклад, у Донецькій та Харківській області температура повітря становитиме +4...+6. Однак найхолодніше буде на Заході – +2...+4. Вночі – мороз до -1 градуса.
У Києві – +6...+8 градусів. У столиці вдень та вночі йтиме дощ.
Очікуємо дощ та мокрий сніг
У суботу частину України накриють опади. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що територія країни перебуватиме у вологій повітряній масі. Тому й слід очікувати мокрого снігу та дощу. На Сході ймовірність опадів найменша, проте вологість посилюватимуть тумани. Дощитиме 11 грудня у центральних та північних регіонах.
Крім того, в Україні буде рвучкий вітер. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.Зверніть увагу! За словами Діденко, похолодання прийде в Україну на Андрія, тобто 13 грудня. Однак синоптикиня запевняє, що говорити про якісь серйозні морози поки що не варто.
Погода у містах України 11 грудня
Ужгород – +2...+4
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +10...+12
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +6...+8
Суми – +4...+6
Полтава – +5...+7
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +3...+5
Харків – +4...+6
Київ – +6...+8
Погода 11 грудня / Карта Укргідрометцентру