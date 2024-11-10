Похмура і холодна: яку погоду очікувати у понеділок 11 листопада

Робочий день 11 листопада вирізнятиметься похмурою, бездощовою і прохолодною погодою. Майже по всій Україні вона обіцяє бути однаковою.

Понеділок 11 листопада запам'ятається хмарним небом без істотних опадів. Значного похолодання не прогнозується. Втім, вдень показники термометра будуть нижчими за ті, що були на вихідних, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометрцентр.

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Яка погода буде завтра

Вдень середня температура по Україні становитиме 4 – 6 градусів, а вночі 1 – 3 градуси тепла. Вітер теж буде помірним і розганятиметься зі швидкістю 3 – 10 метрів за секунду.

Вдень трохи тепліше, ніж в інших областях, буде на Півдні. Там термометр показуватиме від 6 до 10 градусів тепла. Натомість, на Київщині, Сумщині, Луганщині і Житомирщині, попередньо, очікуються найнижчі показники – від 4 до 6 градусів тепла.

Уночі найхолоднішим виявиться Захід. Лише там обіцяють заморозки – 1 – 3 градуси. У решті областей температура вночі становитиме від 0 до 5 градусів.

Температура в обласних центрах

Київ +4...+6

Ужгород +7...+9

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +5...+7

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +4...+6

Вінниця +5...+7

Одеса +6...+8

Миколаїв +7...+9

Херсон +7...+9

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +5...+7

Суми +4...+6

Полтава +5...+7

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +5...+7

Луганськ +4...+6

Харків +5...+7

Прогноз погоди на 11 листопада