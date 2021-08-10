Прогноз погоди на 11 серпня: більшу частину України накриють грози, на Сході буде до +33

Погода в Україні у середу, 11 серпня, буде сонячною та теплою. При цьому, західні, східні та частину південних регіонів охоплять грози.

У більшості областей України прогнозують +27...+32 градусів тепла. Втім, на Заході температура повітря опуститься до +24 градусів.

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Найхолодніше буде на Львівщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. В інших західних регіонах стовпчики термометрів піднімуться до +28...+29 градусів. Майже усі області накриють грози. На Півночі погода буде різною. На Чернігівщині – сонячно, до +28 градусів. А от на Сумщині – дощитиме, при цьому, там буде навіть трохи тепліше.

У східних областях, а також Дніпропетровській та Запорізькій області також прогнозують опади. Найтепліше буде на Луганщині – аж до +33 градусів. Тепло та сонячно буде й на Півдні – в Одеській та Миколаївських областях – до +31. Водночас на Херсонщині та в окупованому Криму розгуляються грози.

У Києві у середу, 11 серпня, буде сухо, сонячно та помірно гаряче. Денна температура повітря коливатиметься там у межах +28...+30 градусів. Опадів очікувати не варто.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що гарячий антициклон витисне опади з України. За її словами, хіба що на Прикарпатті, в окупованому Криму, а також у Запорізькій області та у східній частині країни можливі окремі короткі дощі з грозами.

Прогноз погоди у містах України на 11 серпня

Ужгород – +27...+29

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +26...+28

Рівне – +24...+26

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +27...+29

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +31...+33

Харків – +29...+31

Київ – +27...+29



Погода в Україні 11 серпня / Карта Укргідрометцентру