У частині України засніжить, на решті території буде до +10: прогноз погоди на 11 січня
У суботу, 11 січня, в Україні подекуди сніжитиме. Однак, вдень температура у деяких областях підніметься до 10 градусів тепла.
Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 11 січня
За прогнозом синоптиків, у суботу невеликий сніг йтиме у західних областях.
Там температура повітря протягом доби коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Карпатах – 3 – 8 нижче нуля.
У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях вночі також прогнозують опади – помірний мокрий сніг та дощ, але вдень буде без істотних опадів.
У цій частині України температура вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – 0 – 5 вище нуля.
На решті території країни вночі опадів не прогнозують, а вдень можливі невеликі – переважно у вигляді дощу.
Там температура буде плюсова: вночі буде 1 – 6 градусів, а вдень – 5 – 10.
На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду,
також додали синоптики.
Погода 11 січня / Фото Укргідрометцентру
Якою буде погода у Києві та області
Синоптики у Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Вночі йтиме мокрий сніг та дощ, а вдень буде без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця.
Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Термометри в області вночі показуватимуть від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень – 0 – 5 вище нуля. А у Києві – вночі 0 – 2 градусів морозу, вдень 0 – 2 градуси тепла.
Яка буде температура в обласних центрах
- Київ 0…+2;
- Ужгород 0…+2;
- Львів -1...+1;
- Івано-Франківськ -1...+1;
- Тернопіль 0…+2;
- Чернівці 0…+2;
- Хмельницький 0…+2;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир +1…+3;
- Вінниця +2...+4;
- Одеса +4...+6;
- Миколаїв +4...+6;
- Херсон +6...+8;
- Сімферополь +7...+9;
- Кропивницький +3…+5;
- Черкаси +2…+4;
- Чернігів +2…+4;
- Суми +3…+5;
- Полтава +2…+4;
- Дніпро +2…+4;
- Запоріжжя +5...+7;
- Донецьк +7…+9;
- Луганськ +6…+8;
- Харків +6…+8.