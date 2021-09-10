В Україні пануватиме "бабине літо", термометри покажуть до +27: прогноз погоди на 11 вересня

Погода в Україні у суботу, 11 вересня, буде теплою та сухою. На всій території нашої країни сонце зрідка ховатиметься за хмарами, але опадів не прогнозують.

Найтепліше буде на Запоріжжі та Миколаївщині. Там стовпчики термометрів піднімуться аж до +27 градусів.

Важливо "Бабине літо" – вже в Україні, – синоптикиня спрогнозувала розкішну погоду протягом тижня

Прогноз від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня розповіла, що погода протягом 11 вересня буде теплою. Дощів у більшості областей України не буде.

Хіба що в неділю (12 вересня – 24 канал) у Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті може щось трохи покапати, але нічого серйозного. Не захоплюйтесь літнім гардеробом – ранки та вечори, а також ночі вже явно холодні,

– наголосила Діденко.

За її словами, у Києві 11 – 12 вересня очікується чудова погода – сухо, сонячно, зі свіжими ранками та теплими днями.



Якою буде погода в Україні 11 – 12 вересня / Фото з фейсбуку Наталки Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На заході України небо буде у полоні хмар, але серйозних опадів вони не принесуть. Температура повітря становитиме +23...+25 градусів. На сході ж буде трохи тепліше – +24...+26 градусів. Чудова нагода провести час на природі. Однак слід бути обережними, рятувальники заявили про надзвичайну пожежну небезпеку.

Попри хмарний ранок та похмурий день, вечір на півночі обіцяє бути ясним. Повітря там прогріється до +24...+26 градусів. Без опадів. А от у більшості південних регіонів 11 вересня буде хмарним. Стовпчики термометрів піднімуться до +24...+26 градусів.

Ввечері погода у Києві проясниться, але до цього моменту небо буде у полоні хмар. Опадів не прогнозують. У Столиці очікують +24...+26 градусів.

Погода у містах України 11 вересня

Ужгород – +24...+26

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +23...+25

Рівне – +23...+25

Житомир – +23...+25

Вінниця – +24...+26

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +24..+26

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26

Київ – +24...+26



Погода 11 вересня / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Вихідні! 11 – 12 вересня в Україні буде тепло. Температура повітря впродовж дня досягатиме +22...+26 градусів. Не захоплюйтесь у дводенній подорожі літнім гардеробом – ранки, вечори, зрозуміло, ночі вже явно холодні. Тому до футболок можна сміливо брати тоненькі складані пуховички – слава тому, хто їх придумав. Адже у своєму футлярі такі пуховички перетворюються у чудову подушечку.

Дощів у більшості областей України не буде. Хіба що в неділю в Криму, на Херсонщині, локально на Закарпатті може щось трохи покапати, але нічого серйозного. У Києві 11 – 12 вересня очікується чудова погода - сухо, сонячно, зі свіжими ранками та теплими днями. Максимально в столиці впродовж суботи-неділі +23+25 градусів. Насолоджуйтесь!