Осіннє сонце перед дощами: прогноз погоди на 11 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 11 жовтня, буде сонячною та відносно теплою. Температура повітря прогріється до +14...+16 градусів.
Прогноз погоди на 11 жовтня
Найтепліше буде на Закарпатті, а також – у південних та східних областях. Окрім того, у Криму прогнозують до +17 градусів.
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Середня денна температура на Заході становитиме +12...+14 градусів. У центральних областях прогнозують +13...+15 градусів. На Сході також обіцяють від +12 до +15 градусів.
Опадів на території України не прогнозують. У всіх регіонах буде сонячно.
Прогноз синоптикині Діденко
Українська синоптикиня Наталка Діденко заявила, що північний антициклон скоро піде з України. Естафету прийме повітряна маса з опадами.
Опади у країну завітають вже увечері 13 жовтня.
Погода у містах України 11 жовтня
Ужгород – +14...+16
Львів – +12...+14
Івано-Франківськ – +12...+14
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +12...+14
Хмельницький – +12...+14
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +12...+14
Вінниця – +13...+15
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +13...+15
Черкаси – +13...+15
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +13...+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +12...+14
Харків – +13...+15
Київ – +12...+14