Буде тепло, у половині областей йтимуть дощі й мокрий сніг: прогноз погоди на 12 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 12 грудня, буде теплою – стовпчики термометрів сягатимуть від +2 до 13 градусів. У західних і північних областях очікують дощ і мокрий сніг, на решті територій буде сухо.
Синоптики прогнозують в Україні теплу погоду вдень 12 грудня. Мороз можливий тільки вночі – на Заході та Сході.
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Погода в регіонах: чого очікувати
Погода розділить країну на дві частини – в одній падатимуть дощі та мокрий сніг, в іншій буде сухо та сонячно. Парасольки знадобляться жителям західних, північних, а також частини центральних і південних регіонів.
Температура повітря коливатиметься від +1 до +13 градусів. Найсвіжіше буде на Заході – +2...+4 градуси, найтепліше на Півдні – +6...+10 градусів, у Криму стовпчики термометрів місцями сягатимуть +13 градусів.
Окрім цього, синоптики попереджають жителів західних областей про густий туман вранці, видимість становитиме 200 – 500 метрів.
У Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +6...+8 градусів.
Погода в містах України 12 грудня
Ужгород – +3...+5
Львів – +2...+4
Івано-Франківськ – +2...+4
Тернопіль – +2...+4
Чернівці – +2...+4
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – +2...+4
Рівне – +2...+4
Житомир – +5...+7
Вінниця – +6...+8
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +6...+8
Херсон – +6...+8
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +6...+8
Чернігів – +5...+7
Суми – +2...+4
Полтава – +5...+7
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +6...+8
Погода в Україні 12 грудня / Карта Укргідрометцентру
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