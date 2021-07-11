Прогноз погоди на 12 липня: в Україні будуть грози та спека до +33 градусів
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 12 липня, буде спекотною, хоча й з великою кількістю опадів у більшості областей. Град да грози слід чекати мешканцям Півночі, Центру та Півдня України.
Водночас на Сході та Заході буде сухо та спекотно. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31...+33 градуси.
Цікаво Поки в Україні аномальна спека: у високогір'ї Карпат випав сніг
На Західній Україні небо буде ясним протягом всього дня. Водночас рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Стовпчики термометрів максимально покажуть +30...+32 градуси. На Сході також не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозують, але повітря прогріється до спекотних +31...+33 градусів.
Погода на Півночі України буде хмарною. Синоптики прогнозують дощ у другій половині дня, а також град діаметром 6 – 19 міліметрів та шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Повітря там прогріється до +31...+33 градусів. На Півдні дощ з градом можливий вдень. Лише ввечері погода може покращитися. Температура повітря становитиме +30...+32 градуси.
У середині дня небо у Києві вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Водночас опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів там покажуть +31...+33 градуси.
Прогноз погоди у містах України на понеділок, 12 липня
Ужгород – +29...+31
Львів – +30...+32
Івано-Франківськ – +30...+32
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +30...+32
Хмельницький – +30...+32
Луцьк – +30...+32
Рівне – +30...+32
Житомир – +31...+33
Вінниця – +29...+31
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +31...+33
Суми – +31...+33
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +31...+33
Луганськ – +31...+33
Харків – +31...+33
Київ – +31...+33