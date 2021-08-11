Прогноз погоди на 12 серпня: грози поділять Україну навпіл

Погода в Україні у четвер, 12 серпня, буде протилежно різною, залежно від регіону. На Сході та Півдні синоптики прогнозують грози і дощі, тим часом на Заході – сухо.

У більшості областей України прогнозують +23...+26 градусів тепла. Втім, на Сході, незважаючи на грози, буде дещо тепліше – +28...+30.

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Прогноз погоди на 12 серпня

На Сході Укргідрометцентр прогнозує зливи з градом і шквальним вітром. Варто підготуватися мешканцям Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Середня температура вдень +26...+28 градусів, вночі – +17...+20.

Тим часом на Західній Україні буде хмарно з проясненням. Ні вдень, ні вночі опадів синоптики тут не прогнозують. Температура буде дещо нижчою, ніж на Сході – +23...+25 градусів.

У Києві буде сухо, сонячно та дещо спекотно. Денна температура повітря коливатиметься у межах +24...+26 градусів. Можлива хмарність, проте дощів не буде.

Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, суху сонячну погоду в Україні 12 серпня визначатиме циклон Ельфі. На Сході ж і Півдні України дощі творитимуть залишки атмосферного фронту.

Прогноз погоди у містах України на 12 серпня

Ужгород – +25...+27

Львів – +23...+25

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +26...+28

Полтава – +26...+28

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +28...+30

Харків – +28...+30

Київ – +24...+26



Погода в Україні 12 серпня / Скриншот сайту Укргідрометцентру