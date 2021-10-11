Всі західні регіони заливатимуть дощі: прогноз погоди на 12 жовтня

Погода в Україні у вівторок, 12 жовтня, буде прохолодною та дощовою на заході та сонячною і теплою на сході. Максимальну температуру прогнозують у Сімферополі. Там повітря прогріється аж до +19 градусів.

Натомість у західних регіонах термометри не покажуть вище за +13 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

За словами синоптикині, дощі в Україні з'являються поступово. 12 жовтня вони періодично йтимуть в західних та північних областях, а також зачеплять Вінниччину, яка належить до центральних областей.

Схід, південь, більшість центру якихось істотних дощів не отримають від атмосфери. Хіба що вологим бонусом – тумани, які радуватимуть фотографів та псуватимуть нерви водіям. У Карпатах дощ переходитиме часом у сніг,

– розповіла Наталка Діденко.

Вона додала, що температура повітря особливо не зміниться: вночі -3...+4 градуси, вдень +9...+13 градусів, у східних областях та на південному сході +10...+16 градусів.

У Києві 12 жовтня буде хмарно, однак важко спрогнозувати, чи дощитиме у столиці. Температура повітря буде +11...+14 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західній Україні небо буде у полоні хмар. У другій половині дня слід чекати на дощі, які не стихатимуть аж до пізнього вечора. Повітря прогріється лише до +9...+11 градусів. На сході буде абсолютно протилежна погода – сонячно, сухо та +14...+16 градусів.

Негода зачепить і частину північних регіонів. Дощі слід чекати, до прикладу, на Житомирщині. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів. На півдні буде найтепліше. Не беручи до уваги Одещину, у південних регіонах буде сонячно та ясно, +15...+17 градусів.

Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозують. Повітря прогріється до +10...+12 градусів.

Погода у містах України 12 жовтня

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +15...+17

Сімферополь – +17...+19

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +11...+13

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +15...+17

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +12...+14

Київ – +10...+12



Погода в Україні 12 жовтня / Карта Укргідрометцентру