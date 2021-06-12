Прогноз погоди на 13 червня: усі області України потерпатимуть від гроз

Погода в Україні у неділю, 13 червня, буде теплою та дощовою. В усіх регіонах України прогнозують грози.
Найтепліше буде на Півдні та Сході. Там температура повітря прогріється до +25...+26 градусів. До найпрохолоднішої погоди, за даними синоптиків, варто готуватися жителям Заходу. Там прогнозують до +18...+21 градусів.
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Що каже синоптикиня Діденко
За даними синоптикині Наталки Діденко, в Україну завітає холодний атмосферний фронт. Він принесе грози та похолодання. Окрім того, можливий град.
Зараз цей холодний атмосферний фронт лякає зливами та грозами мешканців Польщі та Німеччини, завтра прискаче в Україну. Найближчої ночі фронтальні зливи та грози пройдуть в західних областях і можливі навіть сильні опади,
– наголосила синоптикиня.
Діденко зауважила, що "13-го червня атмосферний фронт перетинатиме Україну, тягнучи за собою грозові дощі та похолодання".
Зокрема, у неділю "температура повітря знизиться в західних, північних областях та на Вінниччині, вдень очікується +17...+20 градусів".
"На Півдні, Сході та в більшості центральних областей України залишаться ті ж градуси, +20...+26. Краса!
Вітер 13-го червня в Україні буде з північного заходу, поривчастий, часом сильний", – заявила Діденко.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 12 червня
Ужгород – +20...+22
Львів – +18...+20
Івано-Франківськ – +18...+20
Тернопіль – +19...+21
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +19...+21
Рівне – +19...+21
Житомир – +20...+22
Вінниця – +19...+21
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +22...+24
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +22...+24
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +24...+26
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +19...+21