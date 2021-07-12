Прогноз погоди на 13 липня: спеку на трохи переб'ють грози
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 13 липня, буде і надалі спекотною. Втім, у більшості регіонів синоптики прогнозують зливи і опади вдень, і вночі.
У більшості областей України спека спаде на незначні 1 – 2 градуси. Втім, прохолоди очікувати не варто: здебільшого стовпчики термометрів показуватимуть понад +30.
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Погода в Україні 13 липня
Грози і зливи буквально поділять Україну навпіл. На Сході та в Криму буде хмарно з проясненням і без опадів протягом усієї доби. Температура повітря у середньому +29...32 градуси, що на декілька позначок нижче, ніж минулої доби.
Тим часом на Заході, та в центральних областях пануватимуть грози. У Вінницькій, Житомирській та Черкаській областях опади йдуть і вдень, і вночі. У західних областях дощі прогнозують лише вдень. Вітер 5 – 10 метрів за секунду, можливі грози.
У Києві вдень хмарно й опади. Синоптики прогнозують тут грози. Стовпчики термометрів сягнуть +30...+32 градусів.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 13 липня
Ужгород – +30...+32
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +28...+30
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +29...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +30...+32
Харків – +30...+32
Київ – +30...+32
Прогноз погоди у містах України на 13 липня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру