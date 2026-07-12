Грози і шторм: яка буде погода в містах України 13 липня
У понеділок, 13 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, вітряна і дощова погода. Температура повітря сягне 28 градусів тепла.
Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 13 липня.
Дивіться також Синоптик відповів, як довго триватиме період опадів і гроз
Яка погода буде 13 липня?
Уночі опадів майже не буде, лише на північному сході та в Одеській області можливі короткочасні дощі.
Вдень дощі пройдуть у більшості областей, крім південного сходу, місцями можливі грози.
Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. У східних областях удень подекуди очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 12 – 17 градусів, удень 23 – 28 градусів. У західних областях буде прохолодніше: вночі – 14 – 19 градусів, удень – 20 – 25 градусів.
Яка температура в найбільших містах України?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +19…+21;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +20…+22;
- Хмельницький +19…+21;
- Луцьк +21…+23;
- Рівне +22…+24;
- Житомир +21…+23;
- Вінниця +19…+21;
- Одеса +21…+23;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +23…+25;
- Чернігів +21…+23;
- Суми +20…+22;
- Полтава +21…+23;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +26…+28;
- Харків +20…+22.
Прогноз погоди на 13 липня / Фото Укргідрометцентр
Найближчими днями та на початку наступного тижня в Україні збережеться нестійка погода. Через область низького атмосферного тиску та атмосферні фронти у більшості областей періодично йтимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.
Уночі опади будуть локальними, а вдень охоплюватимуть більшість регіонів. За прогнозом синоптиків, 14 – 15 липня дощі та грози ще збережуться, хоча в ніч на 15 липня в більшості областей буде сухо.
Із 16 липня опадів поступово меншатиме. Дощі очікуються переважно у західних та південно-західних областях, а згодом – лише на крайньому заході країни.