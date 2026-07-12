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12 липня, 17:09
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Грози і шторм: яка буде погода в містах України 13 липня

Анастасія Колеснікова

У понеділок, 13 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, вітряна і дощова погода. Температура повітря сягне 28 градусів тепла.

Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 13 липня.

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Яка погода буде 13 липня?

Уночі опадів майже не буде, лише на північному сході та в Одеській області можливі короткочасні дощі.

Вдень дощі пройдуть у більшості областей, крім південного сходу, місцями можливі грози.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. У східних областях удень подекуди очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 12 – 17 градусів, удень 23 – 28 градусів. У західних областях буде прохолодніше: вночі – 14 – 19 градусів, удень – 20 – 25 градусів.

Яка температура в найбільших містах України?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +23…+25;
  • Львів +20…+22;
  • Івано-Франківськ +19…+21;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +20…+22;
  • Хмельницький +19…+21;
  • Луцьк +21…+23;
  • Рівне +22…+24;
  • Житомир +21…+23;
  • Вінниця +19…+21;
  • Одеса +21…+23;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +26…+28;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +23…+25;
  • Чернігів +21…+23;
  • Суми +20…+22;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +26…+28;
  • Харків  +20…+22.

Прогноз погоди на 13 липня / Фото Укргідрометцентр

Найближчими днями та на початку наступного тижня в Україні збережеться нестійка погода. Через область низького атмосферного тиску та атмосферні фронти у більшості областей періодично йтимуть короткочасні дощі, місцями з грозами. 

Уночі опади будуть локальними, а вдень охоплюватимуть більшість регіонів. За прогнозом синоптиків, 14 – 15 липня дощі та грози ще збережуться, хоча в ніч на 15 липня в більшості областей буде сухо. 

Із 16 липня опадів поступово меншатиме. Дощі очікуються переважно у західних та південно-західних областях, а згодом – лише на крайньому заході країни.

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