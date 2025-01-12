Сніг, ожеледиця і до -7 морозу: прогноз погоди на 13 січня

Погода у понеділок, 13 січня, буде хмарною з проясненнями. Уночі частину України накриє сніг, а вдень очікується ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 13 січня

У понеділок, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Удень істотних опадів не очікується, проте вночі на Заході та південному сході країни буде невеликий сніг. Також у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця, тому пішоходам та водіям слід бути обачними.

Зверніть увагу, що через погіршення погодних умов у понеділок, 13 січня, в західних, північних та Вінницькій областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий.



Попередження про негоду 13 січня / Карта Укргідрометцентру

Уночі 13 січня на всій території України будуть морози. Температура коливатиметься від -1 до -7 градусів. Найбільші морози прогнозуються на Львівщині, де стовпчики термометрів опустяться до -7. Вдень температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. Тепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +5.

Вітер переважно буде північно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду.

У Карпатах вночі помірний, а вдень невеликий сніг. Температура вночі в горах опуститься до -5…-10, а вдень – від -1 до -6 градусів морозу. Крім того, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека – III рівень небезпеки, помаранчевий.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ 0...-2,

Ужгород 0...+2,

Львів -3...-1,

Івано-Франківськ 0...-2,

Тернопіль 0...-2,

Чернівці 0...-2,

Хмельницький 0...-2,

Луцьк 0...-2,

Рівне 0...-2,

Житомир -1...+1,

Вінниця -1...+1,

Одеса +2...+4,

Миколаїв +2...+4,

Херсон +2...+4,

Сімферополь +3...+5,

Кропивницький 0...+2,

Черкаси -1...+1,

Чернігів -1...+1,

Суми -1...+1,

Полтава -1...+1,

Дніпро 0...+2,

Запоріжжя +2...+4,

Донецьк +1...+3,

Луганськ +1...+3,

Харків 0...+2.



Прогноз погоди в Україні на 13 січня / Карта Укргідрометцентру