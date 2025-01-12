Сніг, ожеледиця і до -7 морозу: прогноз погоди на 13 січня
Погода у понеділок, 13 січня, буде хмарною з проясненнями. Уночі частину України накриє сніг, а вдень очікується ожеледиця.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 13 січня
У понеділок, 13 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Удень істотних опадів не очікується, проте вночі на Заході та південному сході країни буде невеликий сніг. Також у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця, тому пішоходам та водіям слід бути обачними.
Зверніть увагу, що через погіршення погодних умов у понеділок, 13 січня, в західних, північних та Вінницькій областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий.
Попередження про негоду 13 січня / Карта Укргідрометцентру
Уночі 13 січня на всій території України будуть морози. Температура коливатиметься від -1 до -7 градусів. Найбільші морози прогнозуються на Львівщині, де стовпчики термометрів опустяться до -7. Вдень температура повітря коливатиметься від -3 до +2 градусів. Тепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів покажуть до +5.
Вітер переважно буде північно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду.
У Карпатах вночі помірний, а вдень невеликий сніг. Температура вночі в горах опуститься до -5…-10, а вдень – від -1 до -6 градусів морозу. Крім того, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека – III рівень небезпеки, помаранчевий.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ 0...-2,
- Ужгород 0...+2,
- Львів -3...-1,
- Івано-Франківськ 0...-2,
- Тернопіль 0...-2,
- Чернівці 0...-2,
- Хмельницький 0...-2,
- Луцьк 0...-2,
- Рівне 0...-2,
- Житомир -1...+1,
- Вінниця -1...+1,
- Одеса +2...+4,
- Миколаїв +2...+4,
- Херсон +2...+4,
- Сімферополь +3...+5,
- Кропивницький 0...+2,
- Черкаси -1...+1,
- Чернігів -1...+1,
- Суми -1...+1,
- Полтава -1...+1,
- Дніпро 0...+2,
- Запоріжжя +2...+4,
- Донецьк +1...+3,
- Луганськ +1...+3,
- Харків 0...+2.
Прогноз погоди в Україні на 13 січня / Карта Укргідрометцентру