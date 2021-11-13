В Україні буде сухо, але туманно: прогноз погоди на 14 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 14 листопада, буде сухою та по-осінньому прохолодною. Опадів синоптики не прогнозують, а от тумани накриють практично всі регіони.
Найтепліше буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів покажуть +11...+13 градусів.
Важливо Україну знову вкриють тумани та нічні морози
На Західній Україні небо весь день буде у полоні хмар. Невеличке роз'яснення можливе лише у другій половині дня. Температура повітря складатиме +5...+7 градусів. На сході буде дещо прохолодніше – +4...+6 градусів. Однак погода також буде хмарною. Серйозних опадів не прогнозують.
На півночі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Стовпчики термометрів покажуть +5...+7 градусів. Опадів очікувати не варто. Набагато тепліше буде у південних регіонах – до +11 градусів у Криму. Весь південь буде оповитий туманами, водіям слід бути обережними на дорогах.
У Києві протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +6...+8 градусів.
Погода у містах України 14 листопада
Ужгород – +11...+13
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +6...+8
Вінниця – +6...+8
Одеса – +9...+11
Миколаїв – +10...+12
Херсон – +9...+11
Сімферополь – +10...+12
Кропивницький – +6...+8
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +5...+7
Суми – +4...+6
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +8...+10
Донецьк – +6...+8
Луганськ – +4...+6
Харків – +4...+6
Київ – +6...+8