Сонце та похолодання на кілька градусів: прогноз погоди на 14 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 14 жовтня, буде сонячною та прохолодною. Зокрема температура в більшості областей, порівнюючи з попереднім днем, опуститься на кілька градусів.
На всій території країни прогнозують суху погоду без опадів. Окрім того, у деяких областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Погода в регіонах України 14 жовтня
На Заході країни температура протягом дня в середньому сягатиме +8...+11 градусів. Проте вночі на Тернопільщині, Рівненщині та Волині буде прохолодно – орієнтовно 0...+2 градуси. У центрі та на півночі країни дещо тепліше –орієнтовно +10...+12 градусів. У західному та південному регіоні – +10...+17 градусів.
Причому вологий циклон, який вирував 13 жовтня, вже 14 – залишить Україну, а дощі можливі тільки на північному сході України та у західних областях.
Опади завтра (мовиться про 14 жовтня – 24 канал) хіба що на північному сході та подекуди в західній частині,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Окрім того, у Карпатах можливий сніг, а на Лівобережжі України – сильний вітер.
"У Києві на Покрови (мовиться про 14 жовтня – 24 канал) і практично до кінця тижня опадів не буде. Вночі – +2...+5 градусів, у денні години – +9...+13 градусів", – розповіла Діденко.
Погода в містах України 14 жовтня
Ужгород – +9...+11
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +9...+11
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +8...+10
Рівне – +8...+10
Житомир – +9...+11
Вінниця – +10...+12
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +10...+12
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +15...+17
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +13...+15
Харків – +11...+13
Київ – +10...+12
Погода в Україні 14 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру