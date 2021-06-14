Прогноз погоди на 15 червня: Україну знову накриють грози, лише в кількох областях – без опадів

14 червня 2021 , 15:28
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у вівторок, 15 червня, буде багатою на сильні опади та грози. Пощастить на день без дощу, згідно з прогнозами синоптиків, лише жителям Волині та Львівської області.

На решті території України метеорологи обіцяють дощі та грози – як вдень, так і вночі. Пориви вітру сягатимуть – 7 – 12 метрів на секунду.

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У всіх областях стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Найбільше повітря прогріється на Сході. На Харківщині, Луганщині, Дніпропетровщині та Донеччині обіцяють +25...+27.

Трохи прохолодніше у низці західних областей – +21...+23. На решті території температура коливатиметься у межах +22...+26.

У Києві 15 червня дощ – як вдень, так і вночі. Температуру обіцяють – +24...+26.

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови

У частині областей України на 15 червня оголосили жовтий рівень небезпечності – через несприятливі погодні умови. Так, на Прикарпатті прогнозують сильні дощі. На Півдні – зливи, грози та можливий град. У центральних та східних регіонах – теж грози, шквали та град.

15 червня у більшості областей України протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря, очікується +20...+25 градусів, на Сході до +27 градусів. Дощі та грози охоплять більшість нашої території, лише західна частина завтра побуде у переважно сухій повітряній масі,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди у містах України на вівторок, 15 червня

Ужгород – +22...+24

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +23...+25

Рівне – +22...+24

Житомир – +24...+26

Вінниця – +22...+24

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +24...+26

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +23...+25


Погода на 15 червня / Дані Укргідрометцентру

Автор: Ірина Пундор