Прогноз погоди на 15 червня: Україну знову накриють грози, лише в кількох областях – без опадів

Погода в Україні у вівторок, 15 червня, буде багатою на сильні опади та грози. Пощастить на день без дощу, згідно з прогнозами синоптиків, лише жителям Волині та Львівської області.
На решті території України метеорологи обіцяють дощі та грози – як вдень, так і вночі. Пориви вітру сягатимуть – 7 – 12 метрів на секунду.
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У всіх областях стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Найбільше повітря прогріється на Сході. На Харківщині, Луганщині, Дніпропетровщині та Донеччині обіцяють +25...+27.
Трохи прохолодніше у низці західних областей – +21...+23. На решті території температура коливатиметься у межах +22...+26.У Києві 15 червня дощ – як вдень, так і вночі. Температуру обіцяють – +24...+26.
Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови
У частині областей України на 15 червня оголосили жовтий рівень небезпечності – через несприятливі погодні умови. Так, на Прикарпатті прогнозують сильні дощі. На Півдні – зливи, грози та можливий град. У центральних та східних регіонах – теж грози, шквали та град.
15 червня у більшості областей України протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря, очікується +20...+25 градусів, на Сході до +27 градусів. Дощі та грози охоплять більшість нашої території, лише західна частина завтра побуде у переважно сухій повітряній масі,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України на вівторок, 15 червня
Ужгород – +22...+24
Львів – +21...+23
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +23...+25
Рівне – +22...+24
Житомир – +24...+26
Вінниця – +22...+24
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +24...+26
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +24...+26
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +23...+25