Прогноз погоди на 15 червня: Україну знову накриють грози, лише в кількох областях – без опадів

Погода в Україні у вівторок, 15 червня, буде багатою на сильні опади та грози. Пощастить на день без дощу, згідно з прогнозами синоптиків, лише жителям Волині та Львівської області.

На решті території України метеорологи обіцяють дощі та грози – як вдень, так і вночі. Пориви вітру сягатимуть – 7 – 12 метрів на секунду.

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У всіх областях стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20. Найбільше повітря прогріється на Сході. На Харківщині, Луганщині, Дніпропетровщині та Донеччині обіцяють +25...+27.

Трохи прохолодніше у низці західних областей – +21...+23. На решті території температура коливатиметься у межах +22...+26.

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови

15 червня дощ – як вдень, так і вночі. Температуру обіцяють – +24...+26.

У частині областей України на 15 червня оголосили жовтий рівень небезпечності – через несприятливі погодні умови. Так, на Прикарпатті прогнозують сильні дощі. На Півдні – зливи, грози та можливий град. У центральних та східних регіонах – теж грози, шквали та град.