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24 Канал Новини України Град та шквали вітру: які регіони України накриє негода 15 червня
15 червня, 12:31
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Град та шквали вітру: які регіони України накриє негода 15 червня

Діана Подзігун

Вдень 15 червня на Україну насунеться негода. Синоптики попереджають про грози та шквали вітру.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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У понеділок в Україні оголосили І рівень небезпечності (жовтий) через негоду у низці областей.

15 червня вдень у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду,
– прогнозують синоптики.


Негода в Україні 15 червня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода у решті областей 15 червня?

Синоптики зазначали, що 15 червня в Україні буде переважно хмарна погода. Подекуди пройдуть короткочасні дощі, місцями – грози. Вітер швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, на сході та південному сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. 

Вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях температура становитиме +18 – +23, на решті території повітря прогріється до +21 – +26.

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