В Україну прийде похолодання: прогноз погоди на 15 листопада

Погода в Україні у понеділок, 15 листопада, буде прохолодною та без опадів. У всіх областях буде досить вітряно, швидкість поривів сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.

Погода 15 листопада, згідно з прогнозами синоптиків, буде по-листопадовому прохолодною. Найбільше повітря прогріється у Криму – всього до +9...+11 градусів.

Варто прочитати Якою буде погода на Новий рік та Різдво: прогноз від синоптиків

Найтепліше на Півдні та на Закарпатті

У решті південних областей та на Закарпатті трішки прохолодніше, температурні показники коливатимуться в межах +8...+10 градусів.

Найменш теплою погодою зможе похвалитись Сумщина – лише +2...+4 градуси. На решті території України теж варто одягнутись тепло, бо фіксуватимуть +3...+8 градусів.

Згідно з прогнозами, опадів у понеділок не буде, обіцяють, що буде сонячно, часом небо вкриватимуть хмари.

Погода у містах України 15 листопада

У Києві теж без опадів, температура вдень сягатиме +4...+6, вночі прохолодніше – +1...+3. Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Ужгород – +8...+10

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +5...+7

Рівне – +5...+7

Житомир – +4...+6

Вінниця – +5...+7

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +8...+10

Сімферополь – +8...+11

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +4...+6

Чернігів – +3...+5

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +4...+6

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +4...+6

Луганськ – +4...+6

Харків – +3...+5

Київ – +4...+6

Погода в Україні 15 листопада / Дані Укргідрометцентру

