В Україну прийде похолодання: прогноз погоди на 15 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 15 листопада, буде прохолодною та без опадів. У всіх областях буде досить вітряно, швидкість поривів сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.
Погода 15 листопада, згідно з прогнозами синоптиків, буде по-листопадовому прохолодною. Найбільше повітря прогріється у Криму – всього до +9...+11 градусів.
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Найтепліше на Півдні та на Закарпатті
У решті південних областей та на Закарпатті трішки прохолодніше, температурні показники коливатимуться в межах +8...+10 градусів.
Найменш теплою погодою зможе похвалитись Сумщина – лише +2...+4 градуси. На решті території України теж варто одягнутись тепло, бо фіксуватимуть +3...+8 градусів.
Згідно з прогнозами, опадів у понеділок не буде, обіцяють, що буде сонячно, часом небо вкриватимуть хмари.Зверніть увагу! У Києві теж без опадів, температура вдень сягатиме +4...+6, вночі прохолодніше – +1...+3. Вітер – північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Погода у містах України 15 листопада
Ужгород – +8...+10
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +5...+7
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +4...+6
Вінниця – +5...+7
Одеса – +8...+10
Миколаїв – +8...+10
Херсон – +8...+10
Сімферополь – +8...+11
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +4...+6
Чернігів – +3...+5
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +4...+6
Запоріжжя – +7...+9
Донецьк – +4...+6
Луганськ – +4...+6
Харків – +3...+5
Київ – +4...+6
Погода в Україні 15 листопада / Дані Укргідрометцентру