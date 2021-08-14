Прогноз погоди на 15 серпня: в Україні буде сухо та до +31 градуса
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 15 серпня, буде сухою та спекотною. Стовпчики термометрів підіймуться у середньому до +28...+30 градусів. Невеликі локальні дощі можливі лише на Донбасі та у Криму.
На українців чекає спекотна неділя 15 серпня – з високою температурою повітря та сонячною погодою.
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Прогноз погоди у регіонах
Сухий та сонячний день прогнозують майже по всіх областях. Невеликий локальний дощ може пройти ввечері у Донецькій і Луганській областях, а також у Криму.
Середня температура повітря коливатиметься від +24 до +31 градуса. Найсвіжіше буде у Криму – +24...+26 градусів, на Донбасі й Запоріжжі – +25...+27 градусів. Найвищі позначки на термометрах фіксуватимуть на Львівщині, Прикарпатті, Закарпатті, Буковині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині та Харківщині – +29...+31 градус.
Суттєвих поривів вітру теж не очікують – до 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві та області буде +29...+31 градус, дутиме легкий західний вітер.
Погода в містах України на 15 серпня
Ужгород – +29...+31
Львів – +29...+31
Івано-Франківськ – +29...+31
Тернопіль – +28...+30
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +28...+30
Луцьк – +27...+29
Рівне – +28...+30
Житомир – +29...+31
Вінниця – +27...+29
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +29...+31
Суми – +28...+30
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +25...+27
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +25...+27
Харків – +29...+31
Київ – +29...+31