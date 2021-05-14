Прогноз погоди на 15 травня: на Західну Україну насуваються грози, а Сході – до +27 градусів

Погода у суботу, 15 травня, буде теплою, але похмурою. Мешканцям західних областей слід готувати парасольки, адже регіони заливатимуть дощі та грози. Така ж погода буде у частині північних регіонів.

Тим часом в інших областях буде мінлива хмарність, але опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря прогріється за Сході. Там буде до +27 градусів.

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На Західній Україні синоптики прогнозують дощ. Він почнеться ще вдень, проте ближче до вечора закінчиться. Температура повітря становитиме +20...+22 градуси. На Східній Україні ситуація протилежна – ні про які опади не мовиться. Стовпчики термометрів там покажуть +25...+27 градусів.

Частина північних регіонів також опиниться у полоні дощу. Подекуди навіть можливі грози. Повітря там прогріється до +22...+24 градусів. А от на Півдні буде сонячно. Попри похмурий ранок до вечора на небі не залишатиметься жодної хмарки. Температура повітря становитиме +23...+25 градуси.

Похмурий ранок у Києві повільно перетече у ясний день, а ввечері небо знову опиниться у полоні хмар. Стовпчики термометрів там покажуть +21...+23 градуси.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 15 травня

Ужгород – +16...+18

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20...+22

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +21...+23

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +23...+25

Сімферополь – +22...+24

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +21...+23



Прогноз погоди на 15 травня / Фото Укргідрометцентру