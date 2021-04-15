Прогноз погоди на 16 квітня: в Україні знову сніжитиме

Погода в Україні у п'ятницю, 16 квітня буде дощовою і доволі прохолодною. У низці областей на Заході прогнозують снігопади.

У західних регіонах буде також найпрохолодніше. Температура повітря максимально підніметься лише до +10 градусів. У центральних областях обіцяють +10...+12 градусів. Особливо тепло потішить жителів Сходу. Там синоптики прогнозують до +16 градусів.

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У Києві повітря прогріється до +12 градусів. Упродовж доби столиця потерпатиме від дощів. Опади не припинятимуться ні вдень, ні вночі.

Що каже синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що думки українців щодо погоди розділилися. За словами фахівчині, "одні кажуть, що такі неспішні весни якраз і були колись і це нарешті якась призабута стабільність", інші – "обурюються мокрим снігом і мокрою холодякою".

Холодна погода та мокрий сніг знову очікуються на Заході України. Причому ці недружні атмосферні кроки можуть досягати Вінниччини, Житомирщини і навіть західних районів Черкащини,

– зауважила синоптикиня.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +6...+8

Львів – +6...+8

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +5...+7

Чернівці – +6...+8

Хмельницький – +6...+8

Луцьк – +8...+10

Рівне – +7...+9

Житомир – +9...+11

Вінниця – +8...+10

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +10...+12

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +10...+12

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +9...+11

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +14...+16

Харків – +12...+14

Київ – +10...+12

Погода на 16 квітня / Карта Укргідрометцентру