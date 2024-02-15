Переважно тепло, але місцями можливий сніг: прогноз погоди на 16 лютого

Погода в Україні у п'ятницю, 16 лютого, у деяких регіонах знову нагадуватиме весняні деньки. Однак у північно-східних та центральних областях можливе випадіння невеликого снігу.

На переважній частині Україні синоптики прогнозують відсутність будь-яких опадів та невелику хмарність. Однак вона навряд зможе зіпсувати настрій у ці теплі зимові деньки.

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Температура по Україні

Синоптики прогнозують 16 лютого по всій Україні хмарну погоду. Жителі північно-східної частини, а також вночі мешканці Київщини, Черкащини та

Кіровоградщини можуть розраховувати на невеликий сніг, місцями з дощем. На решті території без опадів.

Також варто бути обережним, адже вночі та вранці у західних і північних областях туман. Вітер південно-східний, у південній частині північно-східний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду, у Приазов'ї вдень місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у східних та Сумській областях вночі сягатиме 1 – 6 градусів морозу, вдень термометр показуватиме близько 0 градусів. На решті території вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень ще температура підійматиметься до 1 – 6 градусів вище нуля. На заході країни та півдні Одещини буде ще тепліше – до 6 – 11 градусів вище за нуль. В Карпатах вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла.

Денна температура в обласних центрах

Київ – +2…+4

Ужгород – +8…+10

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +6…+8

Чернівці – +6…+8

Хмельницький – +5…+7

Луцьк – +7…+9

Рівне – +6…+8

Житомир – +4…+6

Вінниця – +6…+8

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +4…6

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +3…+5

Суми – -1…+1

Полтава – +1…+3

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – 0…-2

Харків – -1…+1

Погода по Україні на 16.02.2024 / Укргідрометцентр