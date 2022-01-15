В Україні без опадів, вітер нарешті слабшатиме: прогноз погоди на 16 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 16 січня, буде хмарною. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.
Вночі у більшості регіонів вдарять морози, на Закарпатті – аж до -6 градусів. А от вдень майже по всій Україні буде "плюсова" температура.
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Найтепліше буде на Заході. У Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують потепління до +1...+3 градусів. Натомість на Закарпатті денна температура опуститься до -1.
Натомість у південних регіонах похолодає. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в окупованому Криму температура коливатиметься у межах 0...+2 градусів.
Мешканцям східних, центральних та північних областей слід очікувати морозів, хоч і невеликих. Вдень температура опуститься до -1. Найтепліше буде на Дніпропетровщині.
А у Києві у неділю, 16 січня, прогнозують -1...+1 градус. Опадів не буде. Там розгуляється північно-західний вітер, максимальна швидкість сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз від Наталки Діденко
Як пояснила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, у неділю штормовий вітер, який є наслідком протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, слабшатиме. Проте 17 – 18 січня знову посилиться.
Невеликі опади впродовж вихідних ймовірні. У неділю – лише у східних областях. Температура повітря трохи знизиться,
– зазначила експертка.
Й зауважила, що сильний вітер у столиці в неділю також слабшатиме. Крім цього, синоптикиня попередила українців про ожеледицю на дорогах.
Погода у містах України 16 січня
Ужгород – -1...+1
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +1...+3
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – -1...+1
Вінниця – 0...+2
Одеса – 0...+2
Миколаїв – 0...+2
Херсон – 0...+2
Сімферополь – 0...+2
Кропивницький – -1...+1
Черкаси – -1...+1
Чернігів – -1...+1
Суми – -1...+1
Полтава – -1...+1
Дніпро – 0...+2
Запоріжжя – -1...+1
Донецьк – -1...+1
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – -1...+1
Погода у містах України 16 січня / Карта Укргідрометцентру
Уривок допису Наталки Діденко у фейсубці:
З Новим роком! З Василем! Будьте здорові! Вітер приніс весняне теплО, хоча через його штормові пориви не дуже й тЕпло. Що 15 – 16 січня в Україні? У суботу вітер ще втримається сильним – протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, один давить, інший упирається. Надалі вітер слабшатиме, проте 17 – 18 січня знову посилиться. Візьміть це до уваги, кому така інформація особливо потрібна.
Невеликі опади впродовж вихідних ймовірні. У суботу – повсюди, окрім західних областей. У неділю – лише у східній частині України. Температура повітря 15 – 16 січня трохи знизиться. Вночі до -1...-5 градусів, вдень до -2...+2. У Києві в суботу сильний вітер ще залишиться, у неділю – послабне. Ожеледиця! Найближче суттєвіше похолодання (хоча й не сильне) очікується 17 – 19 січня. Пішла їсти кутю.