В Україні без опадів, вітер нарешті слабшатиме: прогноз погоди на 16 січня

Погода в Україні у неділю, 16 січня, буде хмарною. Температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

Вночі у більшості регіонів вдарять морози, на Закарпатті – аж до -6 градусів. А от вдень майже по всій Україні буде "плюсова" температура.

Читайте також Штормовий вітер поздував головні ялинки в Україні: фото та відео "ялинкопаду"

Найтепліше буде на Заході. У Львівській та Івано-Франківській областях прогнозують потепління до +1...+3 градусів. Натомість на Закарпатті денна температура опуститься до -1.

Натомість у південних регіонах похолодає. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в окупованому Криму температура коливатиметься у межах 0...+2 градусів.

Мешканцям східних, центральних та північних областей слід очікувати морозів, хоч і невеликих. Вдень температура опуститься до -1. Найтепліше буде на Дніпропетровщині.

А у Києві у неділю, 16 січня, прогнозують -1...+1 градус. Опадів не буде. Там розгуляється північно-західний вітер, максимальна швидкість сягатиме 5 – 10 метрів на секунду.

Прогноз від Наталки Діденко

Як пояснила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, у неділю штормовий вітер, який є наслідком протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, слабшатиме. Проте 17 – 18 січня знову посилиться.

Невеликі опади впродовж вихідних ймовірні. У неділю – лише у східних областях. Температура повітря трохи знизиться,

– зазначила експертка.

Й зауважила, що сильний вітер у столиці в неділю також слабшатиме. Крім цього, синоптикиня попередила українців про ожеледицю на дорогах.

Погода у містах України 16 січня

Ужгород – -1...+1

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +1...+3

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – -1...+1

Вінниця – 0...+2

Одеса – 0...+2

Миколаїв – 0...+2

Херсон – 0...+2

Сімферополь – 0...+2

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – -1...+1

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – -1...+1



Погода у містах України 16 січня / Карта Укргідрометцентру

Уривок допису Наталки Діденко у фейсубці:

З Новим роком! З Василем! Будьте здорові! Вітер приніс весняне теплО, хоча через його штормові пориви не дуже й тЕпло. Що 15 – 16 січня в Україні? У суботу вітер ще втримається сильним – протистояння антициклону Carlos та циклону Famke, один давить, інший упирається. Надалі вітер слабшатиме, проте 17 – 18 січня знову посилиться. Візьміть це до уваги, кому така інформація особливо потрібна.

Невеликі опади впродовж вихідних ймовірні. У суботу – повсюди, окрім західних областей. У неділю – лише у східній частині України. Температура повітря 15 – 16 січня трохи знизиться. Вночі до -1...-5 градусів, вдень до -2...+2. У Києві в суботу сильний вітер ще залишиться, у неділю – послабне. Ожеледиця! Найближче суттєвіше похолодання (хоча й не сильне) очікується 17 – 19 січня. Пішла їсти кутю.