Літо ще на трохи затримається в Україні: прогноз погоди на 16 вересня
Джерело:24 канал
Погода в Україні 16 вересня буде сухою і подекуди спекотною. Найтепліше буде на Заході, а опадів не очікують у жодній з областей.
В усіх областях погода буде приблизно однаковою: сухо та без дощів. Українці матимуть нагоду ще на трохи насолодитися теплим сонцем.
До теми Довше літо та поява кліматичних біженців: які погодні зміни очікують на Україну
Погода в Україні 16 вересня
За даними Укргідрометцентру, на Заході України вдень очікують теплі +23...+26, вночі +8...+12. На Півдні та у центральних областях буде також спекотно – +22...+24, вночі – +12...+14. У східних областях буде дещо прохолодніше: удень +17...+19, вночі – +6...+8.
Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко, найтеплішою буде західна частина України, там очікується +20...+25 градусів.
Найпрохолодніше буде на північному сході. На Сумщині та Харківщині вдень очікують прохолодні +14...+18 градусів.
У Києві, як і в регіонах, буде сухо. Температура повітря становитиме +19...+21 градуси.
Погода у містах України 16 вересня
Ужгород – +24...+26
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +20...+22
Луцьк – +21...+23
Рівне – +21...+23
Житомир – +19...+21
Вінниця – +19...+21
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +22...+24
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +18...+20
Суми – +17...+19
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +17...+19
Харків – +17...+19
Київ – +19...+21
Прогноз погоди 16 вересня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко
16-го вересня найтеплішою буде західна частина України, очікується +20+25 градусів!
Найпрохолоднішим виявиться північний схід - Сумщина, Харківщина, +14+18 градусів.
Загалом, завтра в Україні буде тепло, максимально протягом дня +16+22 градуси.
Дощі поки що не наважуються порушувати вересневу красиву синоптичну ідилію - скрізь переважатиме суха погода.
У Києві четвер обіцяє сонце та тепло, до +19 градусів.
Дощів побільшає, а тепла поменшає поступово з суботи-неділі.
Четвер усією бабиною силою триматиме для нас хорошу погоду)