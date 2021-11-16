Сонячно й морозно: прогноз погоди на 17 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 17 листопада, буде сонячною. Вдень температура прогріється до +3...+9 градусів. Вночі подекуди буде мороз до -8 градусів.
Опадів на всій території України не прогнозують. Однак погода буде вологою, можливі сильні тумани.
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Прогноз погоди у регіонах 17 листопада
На Заході країни температура прогріється до +6...+8 градусів. Виняток становить тільки Тернопільщина – там синоптики прогнозують +3...+5 градусів. Вночі ж морози будуть коливатимуться від 0 до -5 градусів. Подібна погода буде також у інших регіонах. Найхолодніше у східних областях –вночі орієнтовно -2...-8 градусів та до +3...+7 градусів.
У Києві у середу (мовиться про 17 листопада – 24 канал) буде холодно, вночі до -5 градусів, вдень близько +3 градусів. Опади в столиці малоймовірні,
– написала Діденко.
Синоптикиня також додала, що повітря буде холодне та морозне. Вона пояснила, що в Україні спостерігається холодний антициклон.
"Тумани продемонструють подвійну вередливість – знижуватимуть видимість для водіїв та пішоходів та можуть своєю сирістю бути некомфортними для алергіків і людей із бронхо-легеневими недугами", – написала Діденко.
Погода у містах України 17 листопада
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +7...+9
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +3...+5
Суми – +3...+5
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +3...+5
Київ – +2...+4
Погода в Україні 17 листопада / Дані Укргідрометцентру