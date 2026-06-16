Місцями дощитиме, але на півдні – до +28: погода в Україні на 17 червня
Прогноз погоди в Україні у середу, 17 червня, буде відрізнятися залежно від регіону. В одних областях місцями дощитиме та навіть будуть грози, тоді як в інших – тепло до +28 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Чого чекати від погоди в Україні 17 червня?
В Україні 17 червня очікується мінлива хмарність. У нічні години опадів не прогнозують, однак удень у більшості областей країни можливі короткочасні дощі та грози.
За прогнозом синоптиків, опади оминуть південні та південно-східні регіони. Вітер буде переважно західного напрямку, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме від +9 до +14 градусів, а на морському узбережжі місцями підніметься до +17 градусів. У денні години стовпчики термометрів показуватимуть +19 – +24 градуси, тоді як на півдні країни повітря прогріється до 23 – 28 градусів.
У Києві також вдень очікується місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вдень може коливатися від +20 до +22 градусів.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +20...+22;
- Ужгород +21...+23;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +19...+21;
- Чернівці +19...+21;
- Хмельницький +18...+20;
- Луцьк +19...+21;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +19...+21;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +22...+24;
- Миколаїв +24...+26;
- Херсон +24...+26;
- Сімферополь +23...+25;
- Кропивницький +23...+25;
- Черкаси +21...+23;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +19...+21;
- Полтава +21...+23;
- Дніпро +22...+24;
- Запоріжжя +23...+25;
- Донецьк +22...+24;
- Луганськ +23...+25;
- Харків +20...+22.
Погода в Україні 17 червня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, раніше начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань розповів, що протягом 16 та 17 червня істотних змін у погоді не прогнозують: будуть грозові осередки з короткочасними дощами різної інтенсивності.
Однак з 18 червня погодні умови почнуть поступово стабілізуватися: опадів стане значно менше, водночас температура повітря почне поступово підвищуватися.