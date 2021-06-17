Прогноз погоди на 18 червня: на Заході грітиме палюче сонце, на Сході – далі дощі

Загалом температура повітря підніметься на кілька градусів. У більшості регіонів стовпчики термометрів сягатимуть +26...+28 градусів.

До речі Прийде спека та грози: якою буде погода в Одесі найближчого тижня

Прогноз синоптиків

Найтеплішу погоду обіцяють на Заході. Наприклад, у Волинській та Рівненські області прогнозують до +27...+29 градусів. Така ж температура охопить й частину Центру та Півночі України.

Однак про дещо гіршу ситуацію попереджають на Сході та Півдні. Синоптикиня Наталка Діенко зауважила, що можуть бути грози, миттєві сильні зливи, шквал та град.

Південний циклон знову поливатиме періодичними дощами нашу південну частину, центральні області та Схід,

– написала Діденко.

Де можливі зливи

Харківська область,

Донецька,

Луганська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Кіровоградська,

Миколаївська,

Херсонська,

Одеська,

Крим.

Північно-східний вітер сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Яка буде погода у Києві

У столиці теж буде спекотно. Обіцяють +26...+28 градусів. Дощів не очікують. Однак, за словами Діденко, невеликі опади таки можуть зачепити кілька районів.

Погода в містах України 18 червня:

Синоптикиня наголосила, що спека, яка зараз панує в багатьох країнах Західної та Центральної Європи, з понеділка почне переміщуватися у східному напрямку. Відтак наступний тиждень буде "гарячим" – від +30 градусів.