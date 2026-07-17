Гроза, град і шквали накриють окремі регіони України: якою буде погода 18 липня
У суботу, 18 липня, в Україні очікується тепла і трохи хмарна погода. Для більшості регіонів вона ще буде сухою. А ось деякими прокотяться сильні зливи.
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 18 липня.
Яка погода буде в Україні 18 липня?
За словами синоптиків, у більшості західних областей вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі, а також грози. В окремих районах можливі град та шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду. У решті регіонів опадів не буде.
Повітряні потоки рухатимуться переважно із південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Щодо температури, то в нічні години вони становитиме 11 – 16, а вдень 22 – 27 градусів.
На заході і на південному заході буде дещо тепліше: вночі 15 – 20, а вдень 26 – 31 градус.
Зверніть увагу! Фахівці попередили, що сильні дощі на заході можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Де в Україні пройдуть грози і град / Фото Укргідрометцентр
Температура повітря в обласних центрах
- Київ +24…+26;
- Ужгород +29…+31;
- Львів +26…+28;
- Івано-Франківськ +25…+27;
- Тернопіль +27…+29;
- Чернівці +29…+31;
- Хмельницький +26…+28;
- Луцьк +28…+30;
- Рівне +28…+30;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +24…+26;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +24…+26;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +20…+22;
- Полтава +22…+24;
- Дніпро +20…+22;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +20…+22;
- Луганськ +20…+22;
- Харків +21…+23.
Прогноз погоди на 18 липня / Фото Укргідрометцентр
Нагадаємо, що наприкінці поточного та на початку наступного тижнів зона опадів розшириться. 19 – 20 липня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, а 21 липня вже у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.