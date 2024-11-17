Дощі з мокрим снігом, але відносно тепло: прогноз погоди на 18 листопада

17 листопада 2024, 14:37
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Автор: Анжеліка Байбак

Погода у понеділок, 18 листопада, потішить українців теплом. Майже на всій території України буде сухо, лише місцями – короткочасні дощі з мокрим снігом.

Вночі стовпчики термометрів максимум опустяться до -2 градусів, а вдень – температура сягатиме +9...+11 градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр

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Якою буде погода 18 листопада

Синоптики попередили, що у понеділок, 18 листопада, погода буде хмарною, але з проясненнями. Вночі опади не прогнозуються, але вдень у більшості західних, північних областей та в Криму місцями невеликий дощ, подекуди – навіть з мокрим снігом.

Вітер буде південно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду. Водночас вдень на заході країни місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі на території країни морозів майже не буде. Лише у Чернівецькій та Черкаській областях стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів. На решті територій України буде до+3 градусів вночі. 

Вдень погода ще потішить українців відносним теплом. Так, температура сягатиме +9 градусів, а на Півдні й в Криму – до +11...+13. 

В Карпатах вночі без опадів, а вдень – можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі сягатиме -1...-6 градусів морозу, а вдень – близько 0.

Яка температура буде в містах України

  • Київ +6..+8
  • Ужгород +4...+6
  • Львів +4...+6
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +4...+6
  • Житомир +4...+6
  • Вінниця +6...+8
  • Одеса +8...+10
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Сімферополь +11...+13
  • Кропивницький +7...+9
  • Черкаси +7...+9
  • Чернігів +5...+7
  • Суми +5...+7
  • Полтава +6...+8
  • Дніпро +6...+8
  • Запоріжжя +7...+9
  • Донецьк +7...+9
  • Луганськ +6...+8
  • Харків +5...+7


Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / Карта Укргідрометцентру