Дощі з мокрим снігом, але відносно тепло: прогноз погоди на 18 листопада
Погода у понеділок, 18 листопада, потішить українців теплом. Майже на всій території України буде сухо, лише місцями – короткочасні дощі з мокрим снігом.
Вночі стовпчики термометрів максимум опустяться до -2 градусів, а вдень – температура сягатиме +9...+11 градусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Цікаво Коли в Україні вдарить мороз до 10 градусів
Якою буде погода 18 листопада
Синоптики попередили, що у понеділок, 18 листопада, погода буде хмарною, але з проясненнями. Вночі опади не прогнозуються, але вдень у більшості західних, північних областей та в Криму місцями невеликий дощ, подекуди – навіть з мокрим снігом.
Вітер буде південно-західний, від 7 до 12 метрів за секунду. Водночас вдень на заході країни місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Вночі на території країни морозів майже не буде. Лише у Чернівецькій та Черкаській областях стовпчики термометрів опустяться до -2 градусів. На решті територій України буде до+3 градусів вночі.
Вдень погода ще потішить українців відносним теплом. Так, температура сягатиме +9 градусів, а на Півдні й в Криму – до +11...+13.
В Карпатах вночі без опадів, а вдень – можливий невеликий мокрий сніг. Температура вночі сягатиме -1...-6 градусів морозу, а вдень – близько 0.
Яка температура буде в містах України
- Київ +6..+8
- Ужгород +4...+6
- Львів +4...+6
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +5...+7
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +5...+7
- Луцьк +4...+6
- Рівне +4...+6
- Житомир +4...+6
- Вінниця +6...+8
- Одеса +8...+10
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +11...+13
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +7...+9
- Чернігів +5...+7
- Суми +5...+7
- Полтава +6...+8
- Дніпро +6...+8
- Запоріжжя +7...+9
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +6...+8
- Харків +5...+7
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада / Карта Укргідрометцентру