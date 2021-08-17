В Україні стане холодніше, а грози охоплять більшість регіонів: прогноз погоди на 18 серпня

Погода в Україні у середу, 18 серпня, буде доволі прохолодною. Більшість регіонів охоплять дощі з грозами, а висока температура повітря триматиметься тільки на Півдні, Сході та частині Центру.

Сонячно та сухо буде на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та у Криму. Таку ж погоду прогнозують у західних областях, крім Буковини та Закарпаття.

До речі Значну частину України накриють грози, град і шквали – оголосили штормове попередження

Щоправда, на Заході температура повітря коливатиметься в межах +19...+23 градусів.

Сунуть грози

На значній частині території України 18 серпня литимуть дощі з грозами. Це стосується північних, центральних та південних областей. На Півночі буде прохолодно – +21...+23 градуси, а ближче до Півдня та Центру синоптики обіцяють теплішу погоду. Там стовпчики термометрів сягатимуть і +30 градусів.

Крім того, синоптики попереджають про шквали. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що у середу спека дійсно "почне задкувати". На її заміну прийде свіже повітря разом із дощами. Хоча вона додала, що у східних областях "високі люті градуси триматимуться найдовше".

Яка погода буде у Києві

У столиці вночі та вдень прогнозують дощі. Також Київ накриють грози, а температура повітря становитиме +21...+23 градуси.

Погода в містах України на 18 серпня

Ужгород – +20...+22

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +21...+23

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +19...+21

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +29...+31

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +29...+31

Донецьк – +30...+32

Луганськ – +32...+34

Харків – +31...+33

Київ – +21...+24



Погода в Україні / Фото Укргідрометцентру