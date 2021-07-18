Прогноз погоди на 19 липня: частину України накриють дощі, подекуди спаде спека
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 19 липня, буде теплою та дощовою. Грози прогнозують на Заході країни, а також у центральних та північних областях.
Без опадів прогнозують в східних та південних областях. Там буде протягом дня буде сонячно та спекотно.
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Погода в регіонах України
На Сході країни спека зовсім не спаде – там синоптики прогнозують до +34...+36 градусів. Найтепліше буде на Донбасі та в Запорізькій області.
Також спекотно буде у південних областях – в курортній Одещині до +31...+33 градусів. Ще гарячіше на Миколаївщині та Херсонщині – до +33...+36 градусів.
Натомість дощі з грозами прогнозують у всіх інших областях. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що це "свіжа нова повітряна маса вже в дорозі до України".
Саме тому в західних областях України, навіть частково на півночі та у центрі знизиться температура.
Погода в Києві
У Києві 19 липня очікується дощ, гроза, можливі сильні зливи із шквалом та градом. Температура повітря ще буде високою, проте зміна явно окреслюється – протягом дня +28...+30 градусів,
– написала синоптикиня.
Погода в містах України
Ужгород – +25...+27
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +24...+26
Рівне – +24...+26
Житомир – +24...+26
Вінниця – +27..+29
Одеса – +31...+33
Миколаїв – +33...+35
Херсон – +34...+36
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +31...+33
Черкаси – +30...+32
Чернігів – +30...+32
Суми – +30...+32
Полтава – +30...+32
Дніпро – +31...+33
Запоріжжя – +34...+36
Донецьк – +34...+36
Луганськ – +34...+36
Харків – +33...+35
Київ – +28...+30
Погода в Україні 19 липня / Карта Укргідрометцентру