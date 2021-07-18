Прогноз погоди на 19 липня: частину України накриють дощі, подекуди спаде спека

Погода в Україні у понеділок, 19 липня, буде теплою та дощовою. Грози прогнозують на Заході країни, а також у центральних та північних областях.

Без опадів прогнозують в східних та південних областях. Там буде протягом дня буде сонячно та спекотно.

Зауважте Грози та шквальний вітер: на Київ та Карпати знову суне негода

Погода в регіонах України

На Сході країни спека зовсім не спаде – там синоптики прогнозують до +34...+36 градусів. Найтепліше буде на Донбасі та в Запорізькій області.

Також спекотно буде у південних областях – в курортній Одещині до +31...+33 градусів. Ще гарячіше на Миколаївщині та Херсонщині – до +33...+36 градусів.

Натомість дощі з грозами прогнозують у всіх інших областях. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що це "свіжа нова повітряна маса вже в дорозі до України".

Саме тому в західних областях України, навіть частково на півночі та у центрі знизиться температура.

Погода в Києві

У Києві 19 липня очікується дощ, гроза, можливі сильні зливи із шквалом та градом. Температура повітря ще буде високою, проте зміна явно окреслюється – протягом дня +28...+30 градусів,

– написала синоптикиня.

Погода в містах України

Ужгород – +25...+27

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +27..+29

Одеса – +31...+33

Миколаїв – +33...+35

Херсон – +34...+36

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +31...+33

Черкаси – +30...+32

Чернігів – +30...+32

Суми – +30...+32

Полтава – +30...+32

Дніпро – +31...+33

Запоріжжя – +34...+36

Донецьк – +34...+36

Луганськ – +34...+36

Харків – +33...+35

Київ – +28...+30



Погода в Україні 19 липня / Карта Укргідрометцентру