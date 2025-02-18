Вночі місцями морози до -21, подекуди невеликий сніг: прогноз погоди на 19 лютого

В середу, 19 лютого, в Україні буде подекуди невеликий сніг. Синоптики застерігають, що місцями очікується ожеледиця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 19 лютого

В середу, 19 лютого, над територією України продовжить панувати холодне повітря, тож температура майже не зміниться.

Синоптики вказують, що переважатиме погода без опадів, однак вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг.

Вони зазначають, що на дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер буде переважно західний, пориви якого сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі 9 – 14 градусів морозу, в Карпатах та більшості районів Лівобережжя місцями 16 – 21 градус морозу; вдень 1 – 6 градусів морозу, на Закарпатті та Одещині від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла,

– ідеться в повідомленні.

Температура в обласних центрах

Київ -3...-1

Ужгород 0...+2

Львів 0...-2

Івано-Франківськ -3...-1

Тернопіль -3...-1

Чернівці -3...-1

Хмельницький -3...-1

Луцьк -3...-1

Рівне 0...-2

Житомир -3...-1

Вінниця -3...-1

Одеса 0...+2

Миколаїв 0...-2

Херсон -3...-1

Сімферополь 0...-2

Кропивницький 0...-2

Черкаси -4...-2

Чернігів -4...-2

Суми -5...-3

Полтава -4...-2

Дніпро -5...-3

Запоріжжя -4...-2

Донецьк -7...-5

Луганськ -7...-5

Харків -6...-4



Погода на 19 лютого / Інфографіка Укргідрометцентру